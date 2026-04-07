Garcia komentirao Livaju "Igrao je dobro i uživao sam, ali puno puta nisam uživao"

Još jedna odličan partija Hajduka u Puli i pobjeda protiv Istre 1961, a svoju najbolju ovosezonsku predstavu pružio je Marko Livaja, strijelac dva pogotka.

Trener Gonzalo Garcia bio je zadovoljan svime, a u prvi plan stavio je kemiju koju njegova momčad trenutno posjeduje.

U prvi plan stavio je kemiju u momčadi

"Mislim da smo igrali kao ekipa, ofenzivno i defenzivno, vidjeli ste kako napreduju neki mladi igrači i vidjeli ste dobru kemiju. Moram priznati da sam uživao, ali ja inače uživam gledati ih. S ovom energijom mi smo stvarno dobar tim. Šteta da nismo zabili ranije i da smo na kraju primili ovaj gol. Umalo smo onda primili i drugi. Morate biti u utakmici do kraja", izrazio je zadovoljstvo, ali i upozorio na problem koji su pokazali.

Pozitivno je bilo to što su igrali danas pa su se uspjeli odmoriti nakon reprezentativne stanke.

"Imamo par igrača koji su dugo putovali, ali kalender je bio takav da su stigli odmoriti. Imali smo vremena pripremiti se kvalitetno za ovu utakmicu, stvarno su dobro trenirali, vidio sam da su uživali i to mi je kao treneru najvažnije", prokomentirao je, javlja Gol.hr.

Pohvalio je Livaju, ali...

Glavna tema ipak će biti Marko Livaja, koji jedno vrijeme nije bio u prvom planu, a mnogi smatraju kako Garcia i on nisu jedan drugom baš najbolje "sjeli". Nakon ovakve izjave kontigent raznih mišljenja će se svakako povećati.

"Marko je dobro trenirao i dobro igrao. Momčad je imala energiju i rekao sam mu da sam danas uživao gledati ga. No, puno puta nisam uživao. Već za utakmicu u nedjelju imat ću isti kriterij. Vidjet ću kakav će biti i donijeti odluku. Ja sam trener i ja donosim odluke. To je moj posao i drago mi je vidjeti da je uživao. Sretan sam zbog prekrasnih golova, ali cijela momčad je igrala sjajno", potvrdio je, poimence navevši praktički pola prvog sastava.

Hajduk trenutno izgleda sjajno. Je li Garcia napokon pronašao formulu ili je stvar u tome što trenutno nema pritiska borbe za titulu? Tu će svatko imati drugačije mišljenje.

