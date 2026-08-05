GARCIA I PUKŠTAS UOČI ŽALGIRISA: "Kada je energija sra*je, tjera te u propast, a tako je i u životu"

Hajduk sutra s početkom u 19 sati po hrvatskom vremenu (20 sati po lokalnom) igra protiv litavskog Žalgirisa u Vilniusu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Nakon ispadanja od Pafosa u kvalifikacijama za Europsku ligu, Bijeli put nastavljaju u Konferencijskoj ligi, a ždrijeb nam je za suparnika donio klub koji je proteklu sezonu završio kao trećeplasirana momčad Litve.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia najavio je sutrašnju utakmicu odgovaravši na novinarska pitanja.

Koliko će biti teško pobijediti nakon dva poraza?

- Uvijek je bitno pobijediti, a u Klubu kao što je Hajduk, svi se naljute. Idemo po pobjedu, to nam je u fokusu.

Kako Hajduk pobjeđuje kući, a gubi u gostima?

- Da… Stvorimo neku prednost kući, ali ne ide u gostima. Hajduk u Europi u gostima nije pobijedio 6-7 utakmica. Momčad je svakako motivirana, ali možda je i to i dio nekog mentalnog sklopa. Nakon što ne ide godinama, teško je izvući se iz toga.

Sutra se igra na drugačijoj travi, kako ćete se naviknuti na to i koliko će biti teško?

- Ima igrača koji vole igrati na umjetnoj travi, a ima i igrača koji vole prirodnu, ovisi i o brzini lopte. To možete koristiti kao izgovor ako izgubite, ali nećemo se obazirati na to. Igra će svakako biti puno brža od očekivanog.

Kako komentirate utakmicu Žalgirisa koji je pobijedio 7:2?

- Kada sam vidio cijelu energiju oko svega toga, naravno je da sve ide dobro. Kada je energija sra*je, tjera te u propast, tako je i u životu. Imali su dosta agresivnosti, pozitive i to ih je guralo naprijed.

Što ste mogli naučiti iz te utakmice?

- Ako momčad nije agresivna, ako nema dobru reakciju, to nije nikako dobro. Ako nisi hrabar, ako ne daješ sve od sebe, događa se problem.

Jeste li gledali utakmicu?

- Ne cijelu, samo početak. Dinamo je drugačija priča, ima kontinuitet, na višem je nivou. Teško je te stvari uspoređivati. Trenirali smo pa nisam stigao sve ni pogledati. Kada dobijete dva gola od Dinama kući, teško je vratiti se.

Potom je na pitanja novinara odgovarao Rokas Pukštas.

Koje su Vaše impresije o sutrašnjoj utakmici?

- Uzbuđen sam jer se vraćam ovdje nakon mnogo godina, bio sam ovdje kao dijete. Idemo u utakmicu s energijom, imam dosta rodbine ovdje.

Što ste čuli o Žalgirisu prije?

- Otac navija za njih, priča mi o svemu što se događa ovdje, znam dosta toga.

Jeste li dolazili ovdje preko ljeta?

- Da, ovdje su mi baka i djed, dolazio sam za praznike i igrao nogomet.

Je li ikada bilo ikakvih upita da nastupite za Litvu?

- Sada sam fokusiran samo na Hajduk, imamo utakmicu koju trebamo pobijediti. Fokusiran sam na to i svoju izvedbu na terenu, nadam se da ćemo pobijediti.

Je li ova utakmica posebna za Vas?

- Da, u publici će mi biti baka i djed, bit će posebno, Litva je nevjerojatna, jako sam uzbuđen.

Jeste li dobili kakav savjet od svojih roditelja?

- Ne baš, smiješno je što sam u Americi Litavac.

Što očekujete od sutrašnje utakmice?

- Moramo ući s više energije i pokazati da smo došli igrati. Moramo imati jako dobar mentalitet.

Što možete reći o Marku Capanu? Nekada ste igrali zajedno…

- Da, veliki je radnik, individualno smo trenirali, rasli zajedno, igrali smo zajedno kada smo imali 17. Bio je veliki dio mog života kada sam došao ovdje. Jako je dobar prijatelj, imali smo te individualne treninge, često se čujemo i želim mu sve najbolje.