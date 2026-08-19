Garcia: "Graf mi je rekao da je Rakow katastrofa! Hahaha... Naravno da se šalim"

Hajduk u četvrtak s početkom od 21 sat igra protiv poljskog Rakowa u Splitu prvu utakmicu play-offa za Konferencijsku ligu.

Nakon pobjede nad Goricom u domaćem prvenstvu, Bijele čeka novi europski ispit. Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia odgovaravši na novinarska pitanja.

U kakvoj je formi momčad? Jesu li se odmorili?

- Odmorni su, motivirani su, sretni pogotovo jer smo pobijedili zadnju utakmicu i gladni su pobjede?

Kakvu utakmicu očekujete sutra od vas, ali i od Rakowa?

- Rakow ima identitet mnogo godina, jako su natjecateljski nastrojeni. Natječu se dugo u Europi, znaju kako se obraniti i kako se držati zajedno. Fizički su jaki, pritišću, idu zajedno u presing, dobar im je niski blok. I male će stvari na terenu presuditi.

Je li ovo Vaša najvažnija utakmica u životu?

- Otkad sam ovdje, da. Mlad sam, imat ću još utakmica, ali ne mogu to reći još. Svaka je utakmica jako bitna. Isto se pitanje provlači i kada izgubimo - je li mi to najgora utakmica.

Je li Vam sportski direktor Robert Graf nešto govorio o Rakowu?

- Da, da su katastrofa, hahaha. Naravno da se šalim, uvijek je lijepo govorio o njima, znam da je to klub koji si je visioko postavio letvicu, Poljska ima dobre klubove i velike organizacije. Struktura je uspostavljena već jako dugo i dobro su organizirani. Bit će teško.

Hoće li Hadžikadunić zaigrati i kako ste zadovoljni njime?

- Ima iskustva, igaro je u Rusiji i Španjolskoj. Očekujemo da će biti fokusiran na stvari koje očekujemo od njega i da će biti u formi.

Koje su prednosti Rakowa?

- Niski blok im je jako dobar, svi dorbo tu rade i svi zajedno guraju kako treba. Direktniji su od nas, imaju agresivne igrače, radimo najbolje što možemo.

Kako gledate na nadolazeći raspored jer igrate utakmicu i u nedjelju?

- Igrali smo već 9-10 utakmica, postajemo jači, ali sada je fokus na sutra. Ne znam hoćemo li odmoriti i odgoditi utakmicu za neki idući termin. Svaka je utakmica jako bitna, ali sigurno je da će protiv Rakowa iduća utakmica biti odlučujuća. Možemo ovdje pobijediti, a gore izgubiti i proći dalje ili obrnuto.

Livaji je ukralo bicikl? Kako trenira i u kakvom je globalno stanju?

- Znam da se svašta priča, ne znam je li mu je ukralo bicikl, ali i da je, neće ga previše pogoditi. U dobroj je formi i zadovoljan je. Vidjet ćemo hoće li igrati sutra. Povezaniji je s igračima više nego prije, ali ja neke stvari ne mogu komentirati.

Koja Vam pozicija najviše treba?

- Doveli smo tri-četiri igrača, mladih igrača koji su jako dobri. Šutalo tek sada igra u seniorima, nekada smo bili u teškim dilemama. Reducirali smo neke stvari, a što imate više novca, više ga trošite.