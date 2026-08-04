"GARCIA, GO HOME": Poruka treneru Hajduka osvanula uz pomoćni teren na Poljudu

Na pomoćnom igralištu stadiona Poljud osvanuo je transparent s kratkom, ali vrlo jasnom porukom upućenom treneru Hajduka Gonzalu Garciji. "Garcia, go home", odnosno "Garcia, idi kući", ispisao je zasad nepoznati autor na transparentu postavljenom uz teren na kojem trenira prva momčad Bijelih.

Fotografija pokazuje da nezadovoljstvo dijela navijača očito raste nakon turbulentnog razdoblja u splitskom klubu.

Sukob s Livajom obilježio pripreme

Garcia se već tijekom ljetnih priprema našao u središtu pozornosti zbog sukoba s kapetanom Markom Livajom. Prema tadašnjem priopćenju Hajduka, Livaja je zajedno s još nekoliko igrača prekršio pravila tijekom priprema, nakon čega mu je određena trkačka kazna.

Livaja je trening prekinuo, neprimjereno se obratio sportskom direktoru Robertu Grafu, a potom i treneru Garciji te je samovoljno napustio trening. Privremeno je udaljen s priprema, no situacija je naknadno smirena sastankom na kojem je pristao potpisati disciplinski pravilnik i ponovno se priključio momčadi.

Iako je klub tada poručio da je problem riješen, cijela priča ostavila je traga i dodatno podijelila navijače oko Garcijina načina vođenja momčadi.

Težak europski udarac pa poraz u Varaždinu

Dodatni pritisak na trenera stvorili su rezultati. Hajduk je u posljednje četiri službene utakmice upisao čak tri poraza.

Bijeli su nakon pobjede od 2:0 protiv Pafosa na Poljudu u uzvratu na Cipru izgubili 4:0 nakon produžetaka i ispali iz kvalifikacija za Europsku ligu ukupnim rezultatom 4:2. Posebno je bolan bio pogodak Pafosa u sudačkoj nadoknadi kojim je izboren produžetak, nakon čega se igra Hajduka potpuno raspala.

Samo nekoliko dana poslije uslijedio je novi udarac. Hajduk je na otvaranju prvenstva poražen u Varaždinu rezultatom 2:1, a Marko Livaja u završnici nije iskoristio jedanaesterac kojim je mogao donijeti bod splitskoj momčadi.

Pritisak na Garciju sve je veći

Transparent na pomoćnom igralištu stoga se može promatrati kao nova reakcija dijela navijača na europsko ispadanje, loš početak prvenstva, ali i sve što se prethodno događalo na relaciji Garcia – Livaja.