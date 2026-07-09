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Garcia dobio zvižduke, ali i pljesak prilikom službene prozivke

Mišljenje je publike bilo podijeljeno

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.

Prilikom službene prozivke, trener Bijelih Gonzalo Garcia zaradio je zvižduke Poljuda.

Podsjetimo, trener Bijelih "zakačio" se s kapetanom Livajom zbog nepoštivanja pravila, a Hajdukova je desetka potom napustila pripreme. Reakcija je navijača na Poljudu bila podijeljenja prilikom službene prozivke: dio je Garciji zapljeskao, a dio - zazviždao

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