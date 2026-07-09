Garcia dobio zvižduke, ali i pljesak prilikom službene prozivke

Hajduk danas od 20 sati na Poljudu igra protiv slovačke Žiline prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Ovo je drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova dva kluba igrala su 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

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Uzvratni susretu u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.

Prilikom službene prozivke, trener Bijelih Gonzalo Garcia zaradio je zvižduke Poljuda.

Podsjetimo, trener Bijelih "zakačio" se s kapetanom Livajom zbog nepoštivanja pravila, a Hajdukova je desetka potom napustila pripreme. Reakcija je navijača na Poljudu bila podijeljenja prilikom službene prozivke: dio je Garciji zapljeskao, a dio - zazviždao