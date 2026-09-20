Garcia bez Livaje na Rujevici: Evo gdje gledati Jadranski derbi

Rijeka i Hajduk danas od 17 sati na Rujevici igraju prvi Jadranski derbi ove sezone.

Susret osmog kola SuperSport HNL-a dolazi u vrlo zanimljivom trenutku za obje momčadi, a izravan prijenos bit će dostupan na MAXSportu 1 i HDTV-u.

Hajduk na Kvarner stiže kao vodeća momčad prvenstva. Momčad Gonzala Garcije nakon sedam odigranih utakmica ima 16 bodova, a iza nje su Osijek s 15 i Varaždin s 14. Rijeka je peta s 11 bodova, ali uz utakmicu manje od Hajduka, piše tportal.

Bijeli su u odličnom prvenstvenom ritmu. Prošlog vikenda na Poljudu su pobijedili Slaven Belupo 1:0 i tako stigli do pete uzastopne ligaške pobjede. Rijeka je u posljednjem prvenstvenom nastupu odigrala 1:1 protiv Lokomotive na Maksimiru, a tijekom tjedna u Kupu je sa 6:0 svladala Vrbovec.

Hajduk bez Livaje

Garcia će na Rujevici morati bez Marka Livaje, koji je zbog viroze propustio gotovo cijeli tjedan treninga i nije otputovao s momčadi. Izvan kadra su i Ivica Ivušić te Roko Brajković.

'Znamo koliko je teška ova utakmica, ali idemo s ciljem da pobijedimo na Rujevici', poručio je trener Hajduka u najavi susreta.

Bit će to prvi prvenstveni dvoboj Rijeke i Hajduka ove sezone, a službeni raspored HNL-a potvrđuje početak u 17 sati. Televizijski prijenos na MAXSportu 1 počinje neposredno prije utakmice, dok je ogled dostupan i preko HDTV-a.