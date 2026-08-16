Garcia bez dlake na jeziku: "Ako budemo mislili o tome, to nas vodi u s*anje!"

Hajduk je danas s početkom od 21 sat igrao protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 3. kola SuperSport HNL-a, a slavili su Splićani rezultatom 1:2 odnosno golovima Šege iz 3. minute te Livaje iz 87., dok je za domaćine zabio Bogojević u 78. minuti.

Na novinarska je pitanja nakon susreta odgovarao trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Kakva je bila utakmmica?

- Teška, teško je kada igrate svaka tri dana. Jako sam ponosan na igrače, bilo je teško, ali zajedno su jaki. Imamo jaku svlačionicu, to nas čini jačim i sada je Europa glavni naš cilj.

Zašto je Acapandie izišao?

- Imao je neke smetnje, nismo htjeli nikoga forsirati kako se ne bi ozljedili.

Ako Pukštas ode, tko će ga zamijeniti?

- To je problem. On ide samo naprijed, sretan sam zbog toga, mora poboljšati nke estvari, a ako otiđe, morat ćemo naći zamjenu, kao i Mlačiću. Pukštas je jako bitan za nas.

Kako to da je ovo bila drugačija utakmica od Žalgirisa?

- Igrali smo samo 72 sata nakon one utakmice. Protivnik je također bio drugačiji, nekada smo mogli voditi igru, ići u rizik jer se nije izlazilo na nas. Mislim da smo kontrolirali utakmicu, ali bilo bi to i još bolje da je bilo manje stresa i da smo zabili još koji gol.

Hoće li Livaja igrati protiv Rakowa od prve minute?

- Ne znam, danas je bio dobar, zabio je gol, ali imamo i drugih napadađa, Šego je također dobro odigrao i zabio lijepi gol. Moramo normalizirati da nekada igra jedan, a nekada drugi, no sretni smo što imamo obojicu u našim redovima.

Tko će krenuti u napadu, Livaja ili Šego?

- Što biste Vi željeli? Ova je liga puno sporija od one u Europi. Ne smijemo misliti na to tko će prvi krenuti, sve ovisi u nekim trenucima kada je primjerice jedan bolji. Ako mislimo o tome tko će krenuti, a ne radimo kako treba, to nas vjerojatno vodi u s*anje.