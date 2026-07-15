Garac: "Sva djeca iz Prološca upisana u vrtić, završena je višegodišnja nepravda"

Načelnik Općine Proložac Toni Garac objavio je kako će u pedagoškoj godini 2026./2027. svako dijete s područja općine koje ispunjava uvjete biti upisano u vrtić, uključujući jaslički i desetosatni program. Rezultati su poznati nakon što su upise objavili Dječji vrtić Proložac i Dječji vrtić Imotski, čiji je osnivač i Općina Proložac.

U Imotskom upisano 26 djece iz Prološca

Prema Garčevim navodima, u Dječji vrtić Imotski upisano je ukupno 26 djece iz Prološca. Njih 17 primljeno je u jaslice, dok je devetero djece upisano u desetosatni vrtićki program. "Rezultat kada se sve zbroji jest da je u sljedećoj pedagoškoj godini svako dijete iz Općine Proložac, koje ima pravo na upis, upisano u vrtić. Ne tako davno ovo se činilo nemogućim, a danas je postalo stvarnost", poručio je Garac.

Istaknuo je kako rezultate upisa ne smatra tek administrativnom viješću, već završetkom, kako tvrdi, višegodišnje nepravde prema djeci i roditeljima iz Prološca. "Godinama su roditelji iz Prološca slušali kako za njihovu djecu nema mjesta u jaslicama i desetosatnom programu, iako je Općina Proložac osnivač i financijer tog istog vrtića. Danas se pokazalo da se moglo", naveo je.

Garac je javno zahvalio imotskom gradonačelniku Luki Kolovratu na razumijevanju problema i konstruktivnoj suradnji. Dodao je kako je i sam, kao roditelj, prolazio kroz poteškoće s kojima su se suočavale brojne prološke obitelji. "U samo 13 mjeseci mandata, od čega čak sedam mjeseci bez proračuna i s doslovno vezanim rukama, uspjeli smo riješiti problem koji se godinama predstavljao kao nerješiv", poručio je načelnik.

Kritika političkih opstrukcija

U nastavku objave Garac se osvrnuo i na političke odnose u Općini Proložac, prozvavši one koji su, prema njegovim riječima, energiju ulagali u političke obračune i opstrukcije. "Što smo sve još mogli napraviti za Proložac da ste barem dio te svoje energije uložili u pomoć svojoj općini? Ne tražim da me podržavate niti da se slažete sa mnom. Ali ako već ne želite pomoći, nemojte odmagati", naveo je.

Zaključio je kako rezultate upisa ne smatra pobjedom načelnika ili određene političke opcije. "Ovo je pobjeda djece, roditelja i zdravog razuma. Moja jedina strana je Općina Proložac", poručio je Garac, dodajući kako posao još nije završen te da će se nastaviti rješavati problemi koji su se, prema njegovim riječima, godinama gurali pod tepih.