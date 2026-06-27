Ganski vrač bacio čini na Hrvatsku, uzvratio je hrvatski mađioničar

Dok se uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu ponovno priča o poznatom ganskom vraču Nani Kwaku Bonsamu, koji je privukao pozornost tvrdnjama da svojim čarolijama može utjecati na nogometne utakmice i zvijezde poput Harryja Kanea i Cristiana Ronalda, hrvatski iluzionist Luka Vidović odlučio je uzvratiti na svoj način.

U novom Instagram Reels videu Vidović izvodi simboličan “protuobred” kojim, uz dozu humora i iluzije, “neutralizira” gansku magiju i šalje poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji. Video je u svega nekoliko sekundi spojio aktualnu nogometnu priču, viralni humor i mađioničarski spektakl te je već privukao veliku pozornost na društvenim mrežama.

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Uoči večerašnjeg susreta koji počinje u 23 sata po hrvatskom vremenu, Vidovićev reel donosi zabavnu “borbu čarobnjaka” u kojoj se hrvatska mađioničarska vještina suprotstavlja afričkom vračanju. Bez obzira vjerujete li u čini ili ne, jedno je sigurno, ovakvu najavu utakmice još niste vidjeli.

Pogledajte Lukin viralni reel:

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Vidovic (@lukavidovic_magician)