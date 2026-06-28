Galerija Meštrović nikad nije izgledala ljepše: Donosimo prizore koji oduzimaju dah

Galerija Meštrović večeras je ponovno jedno od najljepših mjesta u Splitu. Četvrta, ujedno i posljednja večer ovogodišnjih Melodija Jadrana, privukla je brojnu publiku, poznata lica i ljubitelje domaće glazbe, a poseban ugođaj dodatno je naglasio jedinstveni ambijent jedne od najatraktivnijih splitskih lokacija.

Dalmacija Danas u posjedu je fotografija iz zraka koje na poseban način prikazuju kako Melodije Jadrana izgledaju iz sasvim drukčije perspektive. Galerija Meštrović, pozornica, publika i svjetla festivala stvorili su prizore koji doista oduzimaju dah.

Melodije Jadrana iz zraka izgledaju čudesno

Iz ptičje perspektive jasno se vidi raskošna festivalska atmosfera, osvijetljena pozornica i publika okupljena u prostoru koji je večeras pretvoren u pravu glazbenu razglednicu Splita.

Završna večer Melodija Jadrana održava se pod nazivom "Hit ljeta", a publika uživa u novim pjesmama brojnih poznatih imena domaće glazbene scene. Split je i ove večeri pokazao koliko dobro živi s glazbom, osobito kada se ona izvodi u ambijentu koji spaja more, umjetnost i ljetnu večer.

Poznata lica, posebna atmosfera i završnica festivala

Nakon tri festivalske večeri, Melodije Jadrana večeras ulaze u svoju završnicu. Galerija Meštrović ispunjena je glazbom, svečanim ozračjem i velikim zanimanjem publike, a završna večer donijela je i dodatnu dozu glamura.

Na pozornici se izmjenjuju poznati izvođači, dok se u publici mogu vidjeti brojni uzvanici iz glazbenog, javnog i društvenog života. Sve zajedno stvorilo je atmosferu po kojoj će se ovogodišnje Melodije Jadrana zasigurno pamtiti.

Donosimo spektakularne prizore

Fotografije iz zraka najbolje pokazuju koliko je večerašnji događaj vizualno impresivan. Osvijetljena Galerija Meštrović, prepuna publika i pozornica okružena jedinstvenim splitskim ambijentom stvaraju prizore koji izgledaju gotovo filmski.

Kako izgleda završna večer Melodija Jadrana iz zraka, pogledajte u našoj fotogaleriji.