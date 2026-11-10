"Galebovi su donosili kosti, došlo je do eksplozije!" Šuta otkrio što se događalo u Spaladium Areni i kada se otvara

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta obišao je Spaladium Arenu i predstavio dosadašnje rezultate sanacije dvorane koja je godinama izvan funkcije. Prema njegovim riječima, učinjeni su značajni pomaci, a cilj gradske uprave jest ponovno otvaranje Arene tijekom ljeta 2027. godine. Šteta je procijenjena na čak 12 milijuna eura, a Šuta je otkrio i neobične detalje o njezinim uzrocima. Naime, prema njegovim riječima, galebovi su donosili kosti koje su završavale u odvodnim cijevima, što je dovelo do začepljenja i problema s odvodnjom.

„Ja mislim da bi otvorenje, ako bi sve išlo ovom dinamikom kako sada ide, moglo biti na ljeto, da Arena bude spremna i iduće godine u funkciji“, poručio je Šuta.

Zaustavljen prodor vode, vraća se struja

Gradonačelnik je istaknuo da je prodor vode zaustavljen, da je električna energija ponovno uspostavljena u više od 90 posto objekta te da je obavljeno glavno čišćenje.

Prostor oko Arene zatvoren je za pristup i parkiranje, a raspisan je i javni natječaj za sanaciju krova.

U tijeku su dodatni pregledi tehničkih sustava, uključujući klimatizaciju, ozvučenje, videonadzor i ostalu opremu. Pripremaju se troškovnici za radove na parketima, vratima, ličenju i drugim dijelovima objekta.

Galebovi donosili kosti, začepili odvode i izazvali probleme

Posebnu pozornost izazvalo je Šutino objašnjenje uzroka oštećenja Spaladium Arene. Naime, prema njegovim riječima, sudski vještaci utvrdili su da su galebovi donosili kosti koje su završavale u odvodnim cijevima.

„Ono što su vještaci zapravo utvrdili i gdje je šteta glavna nastala, nažalost, galebovi su donosili kosti koje su upadale u cijevi. Dolazilo je do potiskivanja u sve odvode i zapravo je pod naglim pritiskom došlo do eksplozije“, izjavio je Šuta.

Gradonačelnik je objasnio da je Arena zatečena u iznimno lošem stanju, s poplavljenim prostorijama, bez struje i funkcionalne infrastrukture.

„Dvorana je zatečena u jako lošem stanju, pod vodom, gdje je praktički sve bilo derutno, bez struje, bez priključka za vodoopskrbu, gdje je praktički vladao jedan kompletni kaos“, rekao je.

Šteta procijenjena na 12 milijuna eura

Prema nalazu sudskog vještaka, šteta na Areni procijenjena je na približno 12 milijuna eura. Međutim, Šuta ističe da konačni trošak sanacije još nije poznat.

Angažirani su stručnjaci koji izrađuju dodatne troškovnike kako bi provjerili procjenu i utvrdili koja se postojeća oprema može zadržati, čime bi se izbjegli nepotrebni troškovi.

Kao primjer naveo je dizala. Iako je prvotno procijenjeno da ih je potrebno sve zamijeniti, dodatnim testiranjima utvrđeno je da je zamjena potrebna samo za dva.

Na pitanje koliko je dosad utrošeno, gradonačelnik nije mogao navesti točan iznos, ali je rekao da je riječ o nekoliko stotina tisuća eura.

Nova gradska tvrtka upravljat će Arenom

Grad Split planira osnovati zasebnu pravnu osobu za upravljanje Spaladium Arenom. Prijedlog osnivanja tvrtke upućen je Gradskom vijeću.

Šuta tvrdi da već postoji velik interes za organizaciju sajmova, sportskih, glazbenih i drugih manifestacija.

Ujedno je otkrio da Grad razmatra budućnost nedovršenog aneksa Arene. Među mogućnostima su preseljenje dijela gradskih institucija, uređenje kongresnog centra ili dugoročna koncesija.

Gradonačelnik se nada da bi Spaladium Arena tijekom ljeta 2027. ponovno mogla primati posjetitelje, no konačan datum otvaranja ovisit će o dinamici javnih nabava i sanacijskih radova.