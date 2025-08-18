Gajeta Ilka pobjednica 23. Regate za dušu i tilo

U Betini na otoku Murteru u nedjelju 17. kolovoza održana je 23. Regata za dušu i tilo, događaj koji već tradicionalno slavi more i baštinu mjesta poznatog po stoljetnoj drvenoj brodogradnji. Pod latinskim jedrima okupili su se brojni ljubitelji gajeta, kaića i leuta, oživljavajući pomorsku prošlost i povezujući različite generacije.

Više od četrdeset drvenih ljepotica sudjelovala je u regati, koja se odvijala po levantu od 5 do 15 čvorova. Nakon nešto više od dva sata jedrenja prva je u cilj stigla gajeta Ilka s kormilarem Vicom Jušićem.

Regatu za dušu i tilo organizira Udruga Betinska gajeta, uz potporu Turističke zajednice Betina i suorganizaciju Općine Tisno, a na regati sudjeluju isključivo drveni brodovi s latinskim jedrom, odnosno gajete, kaići i leuti, koji svojom elegancijom i poviješću pričaju priču o pomorskoj vještini i načinu života koji se prenosi s koljena na koljeno.

Danas jedna od najvećih jadranskih smotri tradicijskih brodova, Regata za dušu i tilo uoči svog 23. izdanja dobila je i knjigu 'Regata za dušu i tilo, 20 godina pod jedrima tradicije u čast Velike Gospe'. Autorica je Marinka Fržop, predsjednica Udruge Betinska gajeta, a izdavači su Narodna knjižnica i čitaonica Tisno te Općina Tisno.

'U knjizi je satkano dvadeset godina rada i ljubavi prema gajetama, što je neprocjenjiv zapis naše zajedničke baštine. Imamo prekrasan muzej koji svjedoči našoj povijesti, ali upravo ovakve manifestacije pokazuju kako ona i dalje živi. Oni hrane i dušu i tilo te nas vraćaju u doba kada je jednostavnost bila prirodan način života otočkih ljudi', istaknula je predsjednica Udruge Betinska gajeta Marinka Fržop.