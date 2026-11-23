Hrvatski futsalski prvak Olmissum poražen je rezultatom 1:5 (0:4) od četverostrukog europskog prvaka Barcelone u prvoj utakmici osmine finala UEFA Futsal Lige prvaka, odigranoj u ponedjeljak navečer pred ispunjenim tribinama omiške sportske dvorane Ribnjak. Katalonci su već u prvih dvanaest minuta pokazali zašto pripadaju samom vrhu europskog futsala i stekli prednost koju domaćini više nisu mogli ugroziti. Ipak, Omišani su u nastavku zaigrali znatno hrabrije, stvorili nekoliko dobrih prilika i u posljednjim sekundama postigli pogodak koji je izazvao veliko slavlje na tribinama.

Bio je to susret u kojem je omiška publika imala priliku uživo vidjeti jednu od najtrofejnijih futsalskih momčadi na svijetu. Barcelona je opravdala status velikog favorita, no unatoč visokom porazu, Olmissum je pokazao da se želi nadigravati i s protivnikom takve kvalitete, osobito u drugom poluvremenu kada je domaća momčad ostavila mnogo bolji dojam.

Barcelona u samo 12 minuta stigla do četiri pogotka

Utakmica je počela snažnim pritiskom gostiju, a vratar Olmissuma Vinko Rozga već je u prvoj minuti morao pokazati svoju kvalitetu. Najprije je obranio pokušaj Adolfa iz neposredne blizine, ali španjolski reprezentativac ubrzo je ponovno zaprijetio i snažnim udarcem s desetak metara pogodio rašlje za vodstvo Barcelone. Domaćini su pokušali brzo odgovoriti, David Barbarić uputio je pokušaj prema vratima, a Romeo Sušac imao je izglednu priliku za izjednačenje, no njegov je udarac završio pokraj vratnice.

Kazna je stigla već u četvrtoj minuti. Barcelona je brzom akcijom stvorila brojčanu prednost, a Antonio Pérez preciznim udarcem povisio na 0:2. Španjolska momčad potom je preuzela kontrolu nad susretom, a domaća obrana teško je pronalazila rješenja za brzu izmjenu lopte i tehnički iznimno kvalitetne igrače gostiju. Premda je Rozga s nekoliko dobrih intervencija spriječio još teži zaostatak, Barcelona je sredinom poluvremena ponovno pronašla put do mreže.

U 11. minuti Adolfo je proigrao Pita, koji se odlično okrenuo i precizno pogodio uz suprotnu vratnicu za 0:3. Samo minutu kasnije Catela je iskoristio prostor u domaćoj obrani i udarcem s desetak metara povisio na 0:4. Bio je to rezultat kojim se otišlo na odmor, a Olmissum je pred sobom imao iznimno težak zadatak protiv momčadi koja je u prvom dijelu gotovo svaku ozbiljniju priliku pretvarala u pogodak.

Olmissum se probudio u nastavku, Martinović zatresao mrežu

Drugo poluvrijeme donijelo je drukčiju sliku na parketu Ribnjaka. Barcelona je igrala mirnije, dok su se Omišani oslobodili početnog pritiska i počeli odlučnije izlaziti prema suparničkim vratima. Josip Juretić imao je vrlo dobru priliku, ali je njegov pokušaj zaustavio gostujući vratar, a zaprijetio je i Duje Kustura. Domaćini su u nekoliko navrata uspjeli ozbiljno ugroziti Barceloninu obranu, no nedostajalo je preciznosti u završnici.

Posebno se istaknula prilika u 33. minuti, kada je Kustura pokušao svladati gostujućeg vratara, ali je obrana Barcelone uspjela sačuvati mrežu. Samo minutu kasnije stigla je nova kazna. Luciano Gauna probio je lijevu stranu i poslužio Catelu, kojemu nije bilo teško pogoditi za 0:5. Bio je to drugi pogodak Barcelonina igrača na utakmici i potvrda uvjerljive pobjede španjolskog velikana.

Ipak, domaća publika nije ostala bez razloga za slavlje. Tridesetak sekundi prije završetka utakmice Olmissum je izveo brzi protunapad koji je pokrenuo Barbarić. Ivan Kovačević potom je nesebično uposlio mladog Karla Martinovića, koji je precizno završio akciju i postavio konačnih 1:5. Pogodak protiv slavne Barcelone izazvao je oduševljenje na tribinama, a mladi će ga strijelac zasigurno dugo pamtiti.

Copić: Previše smo respektirali Barcelonu, u nastavku smo bili puno bolji

Nakon utakmice igrač Olmissuma Jure Copić priznao je kako je njegova momčad u početku bila previše impresionirana kvalitetom protivnika. Naglasio je da su Omišani u drugom poluvremenu uspjeli pokazati znatno bolje izdanje te zahvalio navijačima koji su tijekom cijelog susreta pružali podršku domaćim igračima.

"Vruće glave, što reći – ušli smo u utakmicu malo u grču i možda previše respektirali protivnika. U svlačionici smo se dogovorili biti agresivniji na lopti kako bismo im otežali protok, što u prvom dijelu nismo uspjeli. Na poluvremenu smo se vratili na svoje 'tvorničke postavke' i u nastavku bili puno bolja verzija sebe. Barcelona je jedna od najboljih ekipa na svijetu, mirni su pod pritiskom i tehničkim bravurama rješavaju naše izlaske, ali mi vjerujemo u sebe i idemo gore prezentirati još bolji futsal. Želim zahvaliti publici na nevjerojatnoj podršci i punoj dvorani; žao mi je što nismo pružili još više, ali garantiram da smo dali svoj maksimum", poručio je Copić.

Despotović: Mogli smo se zatvoriti i moliti Boga da primimo što manje golova, ali tako ne bismo napredovali

Trener Olmissuma Frane Despotović nije skrivao nezadovoljstvo rezultatom, ali je istaknuo da su ovakve utakmice dragocjene za razvoj njegove momčadi. Posebno je naglasio razliku između dva poluvremena, ali i objasnio zašto protiv jednog od najjačih europskih sastava nije želio postaviti isključivo obrambenu taktiku.

"Loše smo ušli u utakmicu, malo prestrašeno, a utjecao je i teret kartona koje smo nosili. Na poluvremenu smo se sabrali, izašli puno odlučniji i hrabriji te drugo poluvrijeme odigrali 1:1. Nisam zadovoljan niti jednim porazom pa tako ni prvim dijelom, ali ovo je mašinerija koja igra najbolju ligu na svijetu i na drugoj je razini. Upravo su nam ovakve utakmice dragocjene da im se pokušamo približiti. Mogli smo uzeti pragmatičan pristup, zatvoriti se i moliti Boga da primimo što manje golova, ali onda naša igra ne bi napredovala", objasnio je Despotović.

Takav pristup najbolje se vidio u nastavku utakmice, kada Olmissum nije odustao od pokušaja da ugrozi Barcelonina vrata. Iako je kvalitativna razlika između momčadi bila očita, domaći trener smatra da upravo susreti s ovakvim protivnicima mogu pomoći mladim igračima da steknu iskustvo potrebno za nove europske izazove.

Uzvrat u Barceloni 4. prosinca, prije toga veliki dalmatinski derbi

Despotović je nakon utakmice posebno izdvojio mladog Martinovića, koji je pogotkom protiv Barcelone dobio uspomenu za cijelu karijeru. Iako Olmissum u uzvrat ulazi s četiri pogotka zaostatka, trener ističe kako njegova momčad ne smije unaprijed odustati od kvalitetne predstave, nego pokušati odigrati što bolju utakmicu na gostujućem parketu.

"Martinović je mlad igrač i zauvijek će se sjećati ovog gola Barceloni. Vjerujem da je sretan i ponosan, iako smo izgubili utakmicu. U uzvratu 4. prosinca u Barceloni ne smijemo razmišljati o zaostatku 5:1 i prolazu, već tu utakmicu moramo gledati izolirano i pokušati izvući što bolji rezultat. No prije toga čeka nas veliki derbi protiv Novog Vremena u petak u Makarskoj. Moramo se što bolje oporaviti jer nikako ne smijemo zapostaviti domaće prvenstvo koje nam je ključno da bismo ponovno igrali na ovoj razini", zaključio je trener Olmissuma.

Uzvratna utakmica osmine finala UEFA Futsal Lige prvaka igra se u petak, 4. prosinca, s početkom u 20:30 sati, u Barceloninoj dvorani Palau Blaugrana. Prije novog europskog izazova Olmissum već 27. studenoga očekuje iznimno važan dalmatinski derbi protiv Novog Vremena u Makarskoj.

Iako je Barcelona iz Omiša odnijela uvjerljivu pobjedu i napravila velik korak prema četvrtfinalu, večer na Ribnjaku ostat će zapamćena kao još jedan susret domaćeg kluba s europskom futsalskom elitom. Za mlade igrače Olmissuma bilo je to dragocjeno iskustvo, a za omišku publiku prilika da na svom parketu uživo gleda jednu od najboljih momčadi svijeta.