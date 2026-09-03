Fuchs iznenadio podatkom o prvašićima: "Ne biste vjerovali tko najčešće traži odgodu upisa"

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a uoči početka nove školske godine. Govorio je o broju prvašića i odgodama upisa, sigurnosti u školama, zabrani korištenja mobitela te zahtjevima sindikata za rast plaća.

Aktualni podaci govore da je u prvi razred upisano je više od 36.500 učenika. Konačne brojke bit će poznate nakon što svi budu upisani u matice. Fuchs je poručio kako nema drastičnog pada broja prvašića.

"Nemamo drastične padove"

"Trendovi su na razini prošlogodišnjih. Nemamo drastične padove, što je jako važno. Još uvijek nismo došli do konačnih brojki upisa, ali imamo preko 36.500 prvašića. Sve ćemo znati kada se svi upišu u matice i tada ćemo znati koliko imamo odgoda. Prošle godine smo ih imali preko 11 posto, a ove godine baratamo s brojkom od 8,3 do 8,4 posto, dakle, bit će ih manje nego prošle godine", naveo je.

Kazao je da najveći broj zahtjeva za odgodu upisa dolazi od roditelja. "Ne biste vjerovali, ali najveće zahtjeve za odgodu postavljaju roditelji, ne znam baš iz kojih pobuda. Naravno da liječnici i svi oni koji daju konačnu procjenu o tome je li dijete sposobno krenuti u prvi razred sigurno neće pustiti nekoga tko ima opravdanje", naglasio je.

"S roditeljima se pokušava razgovarati i uvjeriti ih da to nije dobro te da ne čine uslugu djetetu. Ako konačni broj bude na 8 posto ove godine, možda smo isto nešto i postigli", dodao je.

Što se tiče sigurnosti, Fuchs je objasnio da škole dobivaju operativne djelatnike za sigurnost nakon procjene MUP-a o ugroženosti i ovisno o tehničkim uvjetima. Više od tisuću osnovnih i oko 500 srednjih škola ima zaposlene djelatnike za sigurnost.

Upozorio je da oni nisu jedini čimbenik sigurnosti te da su važne i mjere tehničke zaštite i poštovanje propisa. "Pravilnik je u primjeni, možda se u nekim sredinama još uvijek uhodava, ali mislim da se poštuje", izjavio je.

Zabrana korištenja mobitela

U osnovnim školama korištenje mobitela potpuno je zabranjeno, dok zabrana u srednjim školama vrijedi tijekom nastave.

"Te mjere su već jedno polugodište u primjeni i mislim da su se pokazale dobrim. Imamo pozitivna saznanja i iz komunikacije s ravnateljima - imamo mirnije okruženje, više druženja i bolju atmosferu u učionicama i školskom prostoru", istaknuo je Fuchs.

Govoreći o nezadovoljstvu sindikata najavama štednje i zamrzavanja plaća, Fuchs je priznao da razumije njihovu poziciju.

"Sindikati se moraju boriti za primanja svojih članova i to je potpuno razumljivo. Vlada čini ono što može i naravno da neće zanemariti plaće zaposlenika i u državnim i javnim službama, sukladno mogućnostima državnog proračuna", poručio je.

Napomenuo je da će se o mogućem daljnjem rastu plaća tek razgovarati. "To je možda pitanje bolje uputiti ministru financija koji ima bolji pregled nego ja, ali svakako će se o tome razgovarati. U posljednjih 10 godina plaće u obrazovanju rasle su preko 100 posto", zaključio je.