Fronta već udara Hrvatsku: Kod Ogulina tuča, pljusak u Zagrebu, evo gdje večeras prijeti nevrijeme

Najavljena vremenska promjena stigla je u Hrvatsku. Jače nevrijeme već je zahvatilo dijelove središnje Hrvatske i Like, kod Ogulina je pala tuča, a snažna kiša pogodila je i autocestu A1. Pljusak praćen grmljavinom prošao je i Zagrebom. Fronta će se tijekom večeri i noći nastaviti premještati prema Jadranu i Dalmaciji, no važno je naglasiti da nevrijeme neće zahvatiti sve krajeve – dobar dio Dalmacije mogao bi ostati potpuno suh. Riječ je o oslabljenom frontalnom sustavu i plitkoj dolini koja se tijekom drugog dijela ponedjeljka i u noći na utorak premješta preko našeg područja. Kako smo već najavili na Dalmaciji Danas, promjena će biti vrlo neujednačena: negdje su mogući jaki pljuskovi, grmljavina i olujni udari vjetra, dok samo nekoliko desetaka kilometara dalje kiše možda uopće neće biti.

Kod Ogulina već pala tuča, jaka kiša na A1

Prvi ozbiljniji znakovi najavljene promjene već su stigli.

Jače nevrijeme zahvatilo je područje Ogulina, gdje je uz snažnu kišu počela padati i tuča. Na autocesti A1 kiša je mjestimice bila toliko jaka da je vožnja bila znatno otežana, a prema izvješćima s terena pojedini vozači zaustavljali su automobile u zaustavnoj traci. Da je fronta zahvatila šire područje potvrđuju i aktualni podaci Hrvatskih autocesta. Oko 20 sati kiša i mokar kolnik zabilježeni su na više dionica A1, uključujući područja od Lučkog prema Karlovcu, preko Bosiljeva i Ogulina do Male Kapele, kao i na području od Gospića prema Svetom Roku. Kiša je zabilježena i na dijelu autoceste A6 između Bosiljeva i Oštrovice.

Pljusak prošao Zagrebom, temperatura naglo pala

Nevrijeme je stiglo i do Zagreba. Glavni grad zahvatio je jak, ali kraći pljusak, nakon kojeg je nastavila padati slabija kiša. Čula se i grmljavina, a temperatura zraka pala je za najmanje pet stupnjeva. Upravo su središnja Hrvatska i sjeverni Jadran područja za koja se očekivao izraženiji utjecaj fronte. DHMZ za današnji dan prognozira postupno naoblačenje sa sjeverozapada, glavninom navečer s kišom, a ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno mogu biti izraženiji upravo na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj. Najozbiljnije upozorenje izdano je za riječku regiju, gdje je na snazi narančasti MeteoAlarm zbog mogućnosti jakih grmljavinskih nevremena. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi i grmljavina, a vjerojatnost grmljavine veća je od 70 posto. Uz prolazak fronte moguć je i vrlo jak vjetar. Upravo se takav razvoj situacije uklapa u prognozu koju smo ranije objavili na Dalmaciji Danas. Fronta se najprije jače manifestira na sjevernom Jadranu, gdje se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina, prvenstveno tijekom večeri, a zatim se postupno spušta prema jugu i pritom slabi.

Za Dalmaciju je posebno važno naglasiti da ovo nije klasična situacija u kojoj će cijela regija dobiti kišu i grmljavinu. Kasno navečer pokoji neverin moguć je nad morem sjeverne Dalmacije, a tijekom noći na utorak pljuskova i grmljavine može biti mjestimice i u srednjoj Dalmaciji, ponajprije u Zagori. No kako se fronta bude premještala sa sjevernog prema srednjem i južnom Jadranu, očekuje se njezino postupno slabljenje. Zbog toga bi mnogi dijelovi Dalmacije, osobito srednje i južne, mogli ostati potpuno suhi. Drugim riječima, moguće je da jedno područje zahvati jak pljusak i grmljavina, dok nekoliko kilometara dalje ne padne ni kap kiše.

Split i Knin pod žutim upozorenjem

Ipak, mogućnost lokalnog nevremena ne treba podcijeniti.

Za splitsku regiju DHMZ je izdao žuto upozorenje zbog mogućih izraženih grmljavinskih pljuskova tijekom kasnih večernjih sati. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, a upozorenje je izdano i zbog mogućih olujnih udara sjeverozapadnog vjetra, jačih od 65 kilometara na sat. Žuto upozorenje vrijedi i za kninsku regiju, gdje su tijekom večeri i noći lokalno mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom te jaki udari vjetra.

Dakle, najveća mogućnost za neverine u Dalmaciji postoji na području sjeverne Dalmacije i Zagore, dok su šanse za kišu prema srednjodalmatinskim otocima i krajnjem jugu manje.

Na fronti mogući olujni udari tramontane

Osim pljuskova i grmljavine, važan element ove promjene bit će vjetar. Veći dio dana puhalo je slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, no s prolaskom fronte vjetar okreće. Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, dok su na samoj fronti mogući prolazni olujni udari sjeverozapadnog vjetra, odnosno tramontane.

Taj će se vjetar tijekom noći širiti prema južnom Jadranu, ali će istodobno postupno slabjeti. Do jutra će zapuhati umjerena bura, podno Velebita i jaka, dok se tijekom utorka očekuje smirivanje.

Ne dolazi kraj ljetnim vrućinama

Iako će područja koja zahvate pljuskovi nakratko osjetiti znatno osvježenje, ova fronta ne znači kraj velikih ljetnih vrućina. Kako smo pisali na Dalmaciji Danas, riječ je o prolaznoj i ne pretjerano izraženoj promjeni vremena. Temperature su danas uglavnom između 29 i 34 stupnja, a nakon prolaska fronte već će se tijekom utorka u većem dijelu Dalmacije nastaviti djelomično sunčano i uglavnom suho vrijeme.

Dodatnih lokalnih pljuskova tijekom utorka može biti ponajprije u Dalmatinskoj zagori, dok će srijeda ponovno donijeti pretežno vedro vrijeme i temperature do oko 34 stupnja. Nova mogućnost lokalnih nestabilnosti postoji prema kraju radnog tjedna.

Nevrijeme je krenulo, ali Dalmacija neće svugdje dobiti kišu

Dakle, najavljena fronta više nije samo na prognostičkim kartama – nevrijeme je već krenulo preko Hrvatske. Tuča je pala kod Ogulina, jaka kiša zahvatila je A1, a pljusak i grmljavina stigli su i do Zagreba. Tijekom večeri i noći sustav će se nastaviti premještati prema Jadranu i Dalmaciji. Najveća mogućnost izraženijih pljuskova postoji na sjevernom Jadranu te lokalno u sjevernoj Dalmaciji i Zagori, dok će fronta prema jugu sve više slabiti pa bi dobar dio srednje i južne Dalmacije mogao ostati suh.

Ipak, tamo gdje se razvije jači grmljavinski oblak, u kratkom vremenu mogući su snažan pljusak, grmljavina i prolazno olujan vjetar, zbog čega do prolaska fronte treba pratiti aktualnu radarsku sliku i upozorenja DHMZ-a.