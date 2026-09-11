Fronta je stigla do Dalmacije: DHMZ upalio narančasti MeteoAlarm - evo što slijedi sljedećih dana

Jučer je bio 46. vrući dan u nizu ovog kalendarskog ljeta na DHMZ-ovoj mjernoj postaji Split Marjan. Rekord drži 2003. godine s 47 vrućih dana. Po svemu sudeći, rekord neće biti oboren jer promjena vremena već ove noći stiže do srednje i južne Dalmacije, donoseći mjestimične nevere, ali kakav-takav pad temperature zraka.

Zanimljivo, DHMZ je unutar MeteoAlarma upravo za srednji Jadran izdao narančasti stupanj upozorenja i to zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena, dok za ostatak zemlje vrijedi žuto upozorenje za petak.

Dubrovnik je jučer bio najtopliji grad u Hrvatskoj s najvišim dnevnom temperaturom zraka od 34,0°C. Slijedi niz postaja u unutrašnjosti s 33°C, isto koliko je izmjereno u Makarskoj. Split je bio na 30,6°C, a nešto niža temperatura zraka možda se može pripisati pljusku koji je sinoć natopio barem neke gradske kvartove.

Za vrijeme jučerašnjeg nevremena kod Kornata je danas zabilježen niz vrlo razvijenih pijavica, a bilo ih je i drugdje.

Osim juga i pada tlaka zraka, u Dalmaciji se jučer mogao vidjeti još jedan predznak promjene vremena. Naime, u popodnevnim satima u Starome Gradu zabilježena je pojava izlijevanja mora na niže dijelove obale. Za razliku od zadnja dva slučaja, ovaj nije bio posebno izražen jer se more podiglo za 17 centimetara.

Glavnina promjene vremena očekuje nas u petak, a za vikend će se vrijeme stabilizirati. Nažalost, protekle noći veliki požar izbio je u unutrašnjosti otoka Brača, a situaciju dodatno pogoršava jugo s jakim udarima u višim predjelima otoka.

Danas će biti vrlo promjenjivo. Osobito u prvom dijelu dana umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Uglavnom se očekuje 10 do 70 litara oborine po kvadratnom metru. Zbog većih količina oborina u kratkom vremenu mjestimice može biti bujica. Ipak, oborina neće biti posvuda. U početku će puhati umjereno jugo na moru s jakim udarima. Na sjevernom Jadranu će zapuhati bura, a na moru tramontana koja će se danju širiti na Dalmaciju. Najviše dnevne temperature u laganom padu, većinom od 24 do 31°C.

Subota će biti djelomično sunčana i suha. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, podno Velebita jaka, danju će okretati na moru na zapadnjak i sjeverozapadnjak, jači prema južnoj Dalmaciji. Jutro i večer malo svježiji, danju većinom od 25 do 30°C.

Nedjelja će biti pretežno sunčana i vjetrovita. Ujutro i navečer umjerena do pojačana bura, podno Velebita olujna, danju će okretati na moru na zapadnjak i sjeverozapadnjak, prema otvorenom moru kasno popodne može imati olujne udare. Jutro i večer malo svježiji, danju većinom od 25 do 30°C.

Gotovo identične vremenske prilike vladat će u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Bit će suho i relativno vjetrovit. Danju većinom od 26 do 31°C, ali će noći biti nešto svježije u odnosu na prethodne dane.