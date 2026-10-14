Frizerka iz Metkovića među pet najboljih na svijetu! Oduševila na Svjetskom prvenstvu u Parizu

Hrvatska reprezentacija „Majstori ljepote“, odabrana na Državnom prvenstvu frizera i kozmetičara u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, ostvarila je dva plasmana među pet najboljih na svijetu na OMC Hairworld 2026. – Svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara, održanom 11. i 12. listopada u Parizu. Daniela Žderić osvojila je peto mjesto u pojedinačnoj kategoriji Hollywood Glamour, dok je hrvatska ekipa u kategoriji Gents Fashion Cup zauzela peto mjesto u ekipnom poretku. Ovim rezultatima hrvatski su predstavnici još jednom potvrdili da svojim znanjem, kreativnošću i vještinama mogu konkurirati najboljim svjetskim profesionalcima. Delegacija HOK-a ekipe je iznenadila dočekom u Zračnim lukama u Zagrebu i Splitu.

Daniela Žderić iz Metkovića peto je mjesto na svijetu osvojila u kategoriji Hollywood Glamour, u kojoj su natjecatelji svoje vještine pokazivali na živim modelima. U istoj kategoriji Hrvatsku je predstavljala i Ivana Vincek iz Đurđevca.

U kategoriji Gents Fashion Cup hrvatsku su ekipu činili Josipa Bobovec i Andrijana Žoldin iz Vinkovaca te Pavle Matešić iz Duge Rese. Njihov zajednički nastup donio je Hrvatskoj peto mjesto u ekipnom poretku, čime su se svrstali među pet najboljih ekipa na svijetu u toj kategoriji.

„Iznimno smo ponosni na rezultate naših natjecatelja koji su još jednom pokazali da hrvatski frizeri mogu ravnopravno konkurirati najboljim svjetskim profesionalcima. Dva osvojena peta mjesta na Svjetskom prvenstvu u Parizu velik su uspjeh za naše predstavnike, ali i za hrvatsko obrtništvo u cjelini. Iza tih rezultata stoje godine rada, usavršavanja i predanosti struci, a naša je odgovornost prepoznati takvu izvrsnost i pružiti joj podršku. Hrvatska obrtnička komora nastavit će poticati sudjelovanje naših Majstora ljepote na međunarodnim natjecanjima i promovirati znanje i vještine hrvatskih obrtnika“, istaknula je Jelena Ivaniš, potpredsjednica Hrvatske obrtničke komore i predsjednica Organizacijskog odbora „Majstora ljepote“.

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Hrvatsku je predstavljalo ukupno 11 frizera i kozmetičara, koji su svoje mjesto u reprezentaciji izborili na Državnom prvenstvu frizera i kozmetičara HOK-a, održanom u veljači u Šibeniku u okviru manifestacije „Majstori ljepote – Dani frizera i kozmetičara HOK-a“.

Uz osvajače petih mjesta, hrvatsku reprezentaciju činili su i Tina Grubišić iz Makarske, Katja Golubičić iz Vinkovaca, Nina Miletić iz Zadra, Loretta Gracin iz Šibenika, Sanja Jurča iz Rijeke te Zara Radinger iz Zagreba, koja je na prvenstvu sudjelovala putem online natjecanja.

„Natjecanja poput Svjetskog prvenstva u Parizu zahtijevaju iznimnu tehničku preciznost, kreativnost i sposobnost izvedbe pod velikim pritiskom. Upravo zato dva plasmana među pet najboljih na svijetu imaju posebnu težinu i potvrđuju da hrvatski natjecatelji mogu odgovoriti na visoke zahtjeve međunarodne konkurencije. Ponosni smo na sve članove reprezentacije koji su svojim nastupima predstavili hrvatsku frizersku i kozmetičarsku struku te pokazali koliko je važno kontinuirano ulagati u znanje, usavršavanje i razvoj novih generacija profesionalaca“, poručila je Martina Gregur, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara HOK-a i sutkinja sa prestižnom licencom OMC svjetske frizerske organizacije. Na ovoj svjetskoj manifestaciji Martini Gregur dodijeljena je i nagrada za doprinos struci ICON Award. Druga priznata OMC sutkinja iz Hrvatske, Lidija Štokić, na ovom je natjecanju osvojila Outstanding Member Award.

Hrvatskim natjecateljima tijekom prvenstva podršku su pružali predstavnici Hrvatske obrtničke komore, među kojima su bili Jelena Ivaniš, Martina Gregur te Tibor Vidaković, potpredsjednik Ceha frizera i kozmetičara HOK-a, koji je natjecateljima pružao organizacijsku i mentorsku podršku, kao i priznata međunarodna sutkinja Lidija Štokić.

Hrvatski frizeri i kozmetičari i na prethodnim su izdanjima Svjetskog prvenstva ostvarivali zapažene rezultate. Na prvom nastupu „Majstora ljepote“ u Parizu osvojili su srebrnu medalju u kategoriji Red Carpet, peto mjesto ekipno u muškoj kategoriji te šesto mjesto u kategoriji Technical Braided Hairstyle, dok je na prošlom Svjetskom prvenstvu hrvatski predstavnik osvojio brončanu medalju.

OMC Hairworld jedno je od najvažnijih međunarodnih natjecanja u području frizerstva i kozmetike, koje okuplja profesionalce iz brojnih zemalja svijeta. Ovogodišnji rezultati hrvatske reprezentacije nastavak su uspješnih međunarodnih nastupa „Majstora ljepote“ i dodatni poticaj promociji hrvatske frizerske i kozmetičarske struke.