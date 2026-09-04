Frfa o Gudelju: „Bio je strašan igrač, tko zna kakva bi tek bila njegova karijera da je bolest nije prekinula“

Danas je u Poljudu održana komemoracija Ivanu Gudelju, a sutra će se od jednog od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena i istinske ljudske veličine, oprostiti brojni poštovatelji u njegovim Zmijavcima.

Gudelj je bio borac, baš jučer po tko zna koji put gledamo dokumentarac “Ivanova igra”, kako trči s loptom u blatu Poljuda, kako ulazi u duele, strašno za ondašnji, a i današnji nogomet.

Bio je baš ono što se kaže - Hajdučko srce.

A mi smo nazvali još jedno Hajduučko srce, Dražena Mužinića Frfu.

Dva istnska borca s početka osamdesetih, tadašnje Ivićeve vezne linije. Gudelj tada mlad i strašnih fizičkih predispozicija, oba stupovi reprezentacije bivše države, Frfa sedamdesetih, Gudelj kasnije.

Nekako je Gudelj, baš Vas naslijedio u veznom redu Hajduka?

“Bio je Ivan strašan igrač, imao je i znanje i fizičku snagu. i ja i svi mi veterani Hajduka pretužni smo zbog njegovog iznenadnog odlaska. Borio se s bolešću, mislili smo da je to iza njega.

A tko zna kakva bi samo ta karijera bila da je bolest nije prekinila.

Mi smo već bili na odlasku Šuro, Luka, ja i ta naša generacija kad su nam se priključili Gudelj i Vujovići, imali su već kao mladi igrači velike fiziičke predispozicije. Igrali smo zajedno tu sad već mitsku utakmicu protiv Hamburgera. Bio je Ivan i dio ona ekipe kad smo osvojili titulu 1979.

Žao mi je, puno mi je žao, bio je veliki igrač i čovjek”, rekao nam je Dražen Mužinić.

A šta ima da su sjedili jedan kraj drugog na promociji knjige “Hajdukova 71.”, na Mertojaku, tom hajdučkom kvartu, čije zidove krase slike i Mužinića i Gudelja.