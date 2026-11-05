Franković povukao potez koji bi mogao promijeniti pravila igre za dilere u Hrvatskoj!

Dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković uputio je Ministarstvu pravosuđa i uprave inicijativu kojom traži dodatno postrožavanje kaznene politike prema osobama osuđenima za trgovanje drogom. Predlaže obvezno izdržavanje zatvorske kazne, bez mogućnosti uvjetne osude ili zamjene zatvora radom za opće dobro.

Dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik Mato Franković u četvrtak, 5. studenoga 2026. godine, uputio je Ministarstvu pravosuđa i uprave službeni prijedlog za izmjene Kaznenog zakona kojima bi se osobama osuđenima za trgovanje drogom onemogućilo izbjegavanje odlaska u zatvor.

Franković smatra da postojeće zakonske odredbe, unatoč ranijem povećanju minimalnih kazni, i dalje ostavljaju prostor za izricanje blažih sankcija.

Traži ukidanje uvjetnih kazni za trgovanje drogom

U dopisu upućenom nadležnom ministarstvu Franković podsjeća da je izmjenama Kaznenog zakona iz 2025. godine minimalna kazna za kazneno djelo iz članka 190. stavka 2. povećana s jedne na tri godine zatvora.

Iako taj potez smatra važnim korakom, upozorava da primjena odredbi o ublažavanju kazne i dalje može omogućiti izricanje uvjetne osude, kao i zamjenu zatvorske kazne radom za opće dobro u zakonom predviđenim slučajevima.

Zbog toga predlaže dodatno uređenje zakonskih odredbi za kaznena djela iz članka 190., stavaka od 2. do 5.

Njegova inicijativa obuhvaća četiri ključna prijedloga:

Isključivanje mogućnosti izricanja uvjetne i djelomične uvjetne osude te zamjene zatvorske kazne radom za opće dobro. Primjenu tih zabrana i nakon ublažavanja kazne, uključujući slučajeve sporazuma državnog odvjetnika i okrivljenika. Vrednovanje suradnje u otkrivanju kaznenih djela kraćom zatvorskom kaznom, ali bez mogućnosti potpunog oslobođenja od kazne za obuhvaćena djela. Osiguravanje izdržavanja kazne u zatvorskoj ustanovi, uz odgovarajuće uređenje mogućnosti izvršavanja kazne kod kuće.

„Cilj je zaštita zdravlja i sigurnosti građana, osobito djece i mladih“

Franković u svojem prijedlogu posebno naglašava da se strože odredbe trebaju odnositi na dokazanu prodaju droge i povezane oblike njezina neovlaštenog prometa, a ne na osobe koje drogu posjeduju za osobnu uporabu.

Ističe kako razlikovanje tih slučajeva mora proizlaziti iz dokaza i svih okolnosti, a ne isključivo iz količine pronađene droge.

Također naglašava potrebu osiguravanja dostupnog liječenja i podrške osobama koje se bore s ovisnošću.

Prema njegovu prijedlogu, sudovi bi i dalje zadržali neovisnost u utvrđivanju krivnje i određivanju trajanja zatvorske kazne, ovisno o težini kaznenog djela i odgovornosti počinitelja.

Zakonske izmjene, navodi, morale bi biti usklađene s načelom razmjernosti, općim pravilima o ublažavanju i oslobođenju od kazne te posebnim pravilima koja se odnose na maloljetnike i mlađe punoljetnike.

Zatražio radni sastanak i pripremu zakonskog rješenja

Na kraju dopisa Franković poziva nadležne stručne službe da pripreme usklađeno zakonsko rješenje te da se organizira radni sastanak kako bi njegova inicijativa bila razmotrena i eventualno uključena u konačni prijedlog izmjena Kaznenog zakona.

„Cilj inicijative jest zaštita zdravlja i sigurnosti građana, osobito djece i mladih, te jasna odgovornost za dokazano trgovanje drogom“, poručio je Franković.

Dopis je elektronički potpisan 5. studenoga 2026. godine.

Riječ je zasad o zakonodavnoj inicijativi, a ne o usvojenim izmjenama zakona. Hoće li Ministarstvo prihvatiti Frankovićeve prijedloge, tek ostaje vidjeti.