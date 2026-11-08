Franković poručio sudovima da maknu dilere s ulica, stigao mu odgovor: "U 77 posto osuđujućih presuda izriče se bezuvjetni zatvor"

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) oglasila se u subotu nakon nedavnih izjava dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, koji je na sjednici Gradskog vijeća govorio o problemu konzumacije i trgovine drogama te kritizirao postupanje pravosudnih institucija.

Franković je pritom iznio procjenu da u Hrvatskoj ne postoji institucija u kojoj nema barem deset posto konzumenata droge, spominjući sudove, Državno odvjetništvo, Hrvatski sabor i političke institucije.

Njegove izjave izazvale su reakciju sudaca, koji su sada javnosti predstavili podatke o sudskim postupcima u Dubrovniku.

Suci objavili brojke: Većina osuđujućih presuda uključuje bezuvjetni zatvor

Prema podacima Općinskog suda u Dubrovniku koje je objavio UHS, tijekom 2025. i 2026. godine zaprimljene su 42 optužnice zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Presude su donesene u 35 predmeta, od kojih je 85,7 posto završilo osuđujućom presudom.

U 76,7 posto osuđujućih presuda izrečena je bezuvjetna kazna zatvora.

„Prema podacima Općinskog suda u Dubrovniku, 2025. i 2026. zaprimljene su 42 optužnice zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a presude su donesene u 35 predmeta. Od presuđenih predmeta 85,7 posto završilo je osuđujućom presudom, a u 76,7 posto osuđujućih presuda izrečena je bezuvjetna kazna zatvora”, navodi UHS.

Dodaju da su na Županijskom sudu u Dubrovniku u istom razdoblju zaprimljene tri optužnice protiv punoljetnih optuženika za najteže oblike tog kaznenog djela.

„O radu sudova treba govoriti na temelju činjenica, a ne paušalnih ocjena”

Iz Udruge hrvatskih sudaca naglašavaju da sudovi ne odlučuju o tome koga će policija privesti niti protiv koga će državno odvjetništvo pokrenuti kazneni postupak.

Njihova je zadaća, ističu, odlučivati o krivnji i kazni na temelju zakonito pribavljenih i izvedenih dokaza.

„Navedeni podaci pokazuju da se u predmetima u kojima je krivnja dokazana izriču i bezuvjetne zatvorske kazne. Sud može odlučivati samo o predmetima koji su pred njega dostavljeni, na temelju zakonito pribavljenih i izvedenih dokaza. Otkrivanje kaznenih djela i počinitelja te kazneni progon u nadležnosti su policije i državnog odvjetništva, dok sud neovisno odlučuje o krivnji i kazni”, poručuju iz UHS-a.

Dodaju kako podržavaju odgovorno upozoravanje na problem konzumacije i nezakonite trgovine drogama, posebno kada je riječ o zaštiti djece i mladih.

„Riječ je o ozbiljnom društvenom problemu čije suzbijanje zahtijeva učinkovito i koordinirano djelovanje svih nadležnih institucija, uz odgovornost svake od njih za rezultate u okviru vlastitih ovlasti. O radu sudova zato je potrebno govoriti na temelju provjerljivih podataka i stvarnih ishoda postupaka, a ne paušalnih ocjena”, istaknuli su.

Franković: „Maknite dilere s ulica”

Podsjetimo, dubrovački ogranak Udruge hrvatskih sudaca ranije je Frankovićeve tvrdnje ocijenio potpuno neprihvatljivima, navodeći da za svoje procjene nije ponudio konkretne dokaze.

Dubrovački gradonačelnik nije odustao od kritika.

Sucima je poručio da „ne traže izlike u pisanju nepotrebnih priopćenja”, nego da „maknu dilere s ulica”.

Prema njegovim riječima, policijski službenici diljem Hrvatske otkrivaju osobe osumnjičene za trgovinu drogom, prikupljaju dokaze i privode ih, ali se zatim događa da iste osobe ponovno susreću na ulicama.

„Nerijetko se događa da privedeni diler prije napusti zgradu suda nego policajci koji su ga priveli. Kako se osjeća policajac koji ponovno privodi osobu koju je već više puta priveo? Kakvu poruku time šaljemo njemu, a kakvu građanima?”, upitao je Franković.

Gradonačelnik traži strože kazne za trgovinu drogom

Franković je prije dva dana Ministarstvu pravosuđa i uprave uputio inicijativu kojom traži obvezno izdržavanje zatvorske kazne za trgovinu drogom.

Njegov je cilj, kako navodi, zakonskim izmjenama onemogućiti izricanje uvjetnih osuda za to kazneno djelo.

Prijedlogom se predviđa isključivanje mogućnosti uvjetnih i djelomično uvjetnih osuda, kao i zamjene zatvorske kazne radom za opće dobro.

Takva bi se ograničenja, prema Frankovićevoj inicijativi, primjenjivala i u slučajevima ublažavanja kazne ili sklapanja sporazuma s državnim odvjetništvom.

Dok gradonačelnik zagovara strože zakonske odredbe, iz Udruge hrvatskih sudaca poručuju da se rasprava o učinkovitosti pravosuđa mora temeljiti na stvarnim podacima i jasnom razlikovanju nadležnosti policije, državnog odvjetništva i sudova.