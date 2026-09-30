Franko Kelam (Most): Šuta je jučer čekao struku, a danas Plenković već zna smjer za Poljud?

Franko Kelam iz splitskog Mosta oglasio se priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Ne znam jesam li nešto propustio u zadnja 24 sata.

Jučer gradonačelnik Tomislav Šuta kaže da s nestrpljenjem čeka odluku stručnog povjerenstva, da mu je rečeno kako će ona uskoro biti poznata i da više detalja ne zna.

Danas Andrej Plenković u Splitu već govori o „projektu rekonstrukcije Poljuda“ i kaže da se, prema dosadašnjim indikatorima i radu povjerenstva, Poljud može osuvremeniti u moderan nogometni stadion.

Pa tko tu onda zapravo čeka koga?

Je li povjerenstvo završilo svoj posao ili nije? Ako jest, objavite zaključak. Ako nije, zašto predsjednik Vlade već javno govori o rekonstrukciji kao smjeru u kojem se ide?

Ovdje uopće nije pitanje treba li Poljud rušiti ili rekonstruirati. Ako mjesecima slušamo da odluku mora donijeti struka, onda neka struka prvo javno i argumentirano kaže svoje, a nakon toga neka politika donosi odluke. Ne obrnuto.

Tim više što je Studija izvodljivosti koju je naručio Grad Split i koja je predstavljena u ožujku dala drugačiji zaključak. Kao praktički jedina funkcionalno i financijski izvediva opcija označen je novi stadion na mjestu današnjeg Poljuda.

Nakon toga formirano je dodatno stručno povjerenstvo koje treba dati odgovor o stanju konstrukcije. U redu. Ali ako je to povjerenstvo došlo do zaključka koji mijenja smjer cijelog projekta, onda valjda građani Splita, Hajduk i Gradsko vijeće imaju pravo taj zaključak vidjeti prije nego što ga predsjednik Vlade počne javno tumačiti.

A ne smijemo zaboraviti ni ono što je Tomislav Šuta govorio prije izbora.

Na izbore je izašao sa sloganom „Dajen ti rič“ i cijelim programom konkretnih obećanja Splićanima. Jedno od njih bilo je da će učiniti sve da se „što prije krene s izgradnjom novog stadiona i kampa“, uz uvjerenje da će pitanje nogometne infrastrukture riješiti u četiri godine.

Danas za stadion još uvijek čekamo odluku, dok za kamp gradonačelnik sam najavljuje prve bagere tek za dvije do tri godine.

Od „Dajen ti rič“ i „što prije“ smo, izgleda, vrlo brzo došli do „pričekajmo još malo“.

Zato od gradonačelnika očekujem vrlo jednostavne odgovore: stoji li još uvijek iza svog predizbornog obećanja o novom stadionu? Je li novi stadion još uvijek ozbiljna opcija? I je li smjer budućnosti Poljuda doista još otvoren ili je politička odluka već donesena, samo je Splićani još nisu čuli?

Splitu ne trebaju još godine studija, povjerenstava i čekanja da bismo pred neke nove izbore ponovno slušali ista obećanja.

Tomislav Šuta dobio je izbore s kampanjom „Dajen ti rič“, obećavajući Splićanima novi stadion i kamp „što prije“. Građani Splita imaju pravo znati vrijedi li ta rič još uvijek.