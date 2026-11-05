Franjevci otvaraju samostane posjetiteljima, ali ne žele masovni turizam

Iza zidina franjevačkih samostana stoljećima se čuvaju knjige, arhivi i zbirke koje rijetko tko vidi. Samo provincija Bosna Srebrena posjeduje na tisuće osmanskih dokumenata. Muzej samostana u Sinju toliko je bogat da se veći dio fundusa i nema gdje izložiti.

Upravo to skriveno blago u središtu je EU projekta FRANCISCANA, koji je predstavljen 4. studenoga na kick-off konferenciji u Franjevačkom samostanu Gospe Sinjske.

„Franjevci će nastaviti živjeti svojim redovničkim životom, ali i biti otvoreni prema javnosti“, poruka je provincijala i gvardijana iz Hrvatske, BiH i Crne Gore. Rutu su podržali, ali uz uvjet: “otvaranje mora biti postupno i u skladu sa samostanskim ritmom”. Zarada ne smije biti glavni cilj. Ipak, turizmom kojim se upravlja vide priliku da se baština očuva, zaposle mladi i zaustavi iseljavanje iz krajeva u kojima su samostani često jedino okupljalište zajednice.

Projekt vrijedan 1,59 milijuna eura provodi pet partnera iz triju država. Nositelj je Ured za europske integracije Županije Zapadnohercegovačke. Partneri su Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona te Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore.

Do 2028. uredit će se šest digitalnih interpretacijskih centara u franjevačkim samostanima: u Fratarskoj kući na Širokom Brijegu, u Franjevačkom muzeju na Humcu kod Ljubuškog, u muzeju u Gučoj Gori, u kripti samostana u Sinju, u samostanu u Slanome i u Franjevačkoj knjižnici u Kotoru. Svaki centar imat će interaktivne sadržaje i 360° virtualnu turu. Uz rutu će se postaviti digitalni info-totemi. Izradit će se i zajednička web platforma s interaktivnom kartom i digitalnom putovnicom, TV dokumentarac i promotivni videi. Planirane su i vanjske izložbe, biciklistička tura te edukacije za lokalne dionike.

Konkretno u Sinju, Javna ustanova RERA S.D., uredit će moderan digitalni interpretacijski centar u kripti Bazilike Čudotvorne Gospe Sinjske.

„Posjetitelji će kroz virtualne ture i interaktivne sadržaje moći upoznati duhovnost i bogatu povijest ovog svetišta i franjevačke zajednice koja ga stoljećima čuva. Pritom nam je važno da tehnologija bude u službi mjesta, a ne obrnuto, pa će kripta ostati prostor tišine i molitve“, istaknuo je Ivica Šitum, voditelj projekta u JU RERA S.D

Dugoročni je cilj da FRANCISCANA postane certificirana kulturna ruta Vijeća Europe.

Domaćin i gvardijan Bazilike Gospe Sinjske fra Marinko Vukman izrazio je radost što FRANCISCANA svoj put započinje upravo u Sinju, u godini 800. obljetnice smrti sv. Franje Asiškoga. Dožupan Stipe Čogelja i ravnatelj RERA-e S.D. Jozo Sarač poručili su da Splitsko-dalmatinska županija podržava ulaganja u kulturnu baštinu.

Predavači Dubravko Fijačko (Interpret Europe), mr. sc. Vlasta Klarić i Lucija Bajkuša (Camino Dubrovnik – Međugorje) složili su se da današnji putnik više ne traži velike atrakcije, nego mala mjesta, mir i susret s ljudima. Upravo to franjevački samostani imaju. Fra Davor Petrović iz Guče Gore ispričao je kako turisti ostaju zatečeni kada otkriju da gotovo svaki samostan ima svoj muzej. Direktorica TZ Grada Sinja Monika Vrgoč istaknula je da suradnja sa samostanom ne smije narušiti svetost mjesta. Hodočasnicima i posjetiteljima ipak treba ponuditi i kulturne i sportske sadržaje, kako bi u Sinj dolazili i izvan velikih blagdana.

Ipak, ključ nije u izlošcima, nego u doživljaju. „Ljudi pamte kako su se negdje osjećali“, istaknula je Renata Tešija iz Splitsko-dalmatinske županije, uz poruku da tehnologija može pomoći, ali nikada neće zamijeniti tišinu crkve i miris tamjana.

Projekt FRANCISCANA – Cultural Heritage Guardians Route (HR-BA-ME00547) sufinancira Europska unija kroz Program Interreg VI-A IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027.