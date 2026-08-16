Francuskinja dolazi u Split s kćerima i traži svoje dalmatinske korijene: "Bilo bi čudesno upoznati rođake"

Jedna obiteljska priča koja je prije više od stoljeća započela u Dalmaciji i nastavila se u Francuskoj uskoro bi mogla dobiti novo poglavlje. Fanny Bettin u rujnu dolazi iz Francuske u Split sa svojim kćerima, koje će proslaviti 18. rođendan, a putovanje žele iskoristiti kako bi krenule stopama svojih predaka.

Na Facebook stranici "Split kroz povijest" objavila je poziv u kojem traži potomke i rodbinu obitelji Srdarović iz Nevesta kod Unešića te Funčić s otoka Ugljana.

"U rujnu ove godine dolazim u Split iz Francuske sa svojim kćerima kako bismo proslavile njihov 18. rođendan. Odlučili smo organizirati ovo putovanje kako bismo krenule stopama naših predaka i pokazala im njihovo podrijetlo", napisala je Bettin.

Prabaka i pradjed vjenčali se u Splitu 1922. godine

Tragovi kojima će krenuti vode više od stotinu godina u prošlost. Njezini prabaka i pradjed vjenčali su se u Splitu 10. kolovoza 1922. godine.

Pradjed Šime Funčić rođen je na otoku Ugljanu, dok je prabaka Jelica Srdarović bila rodom iz mjesta Nevest kod Unešića. Nakon vjenčanja napustili su Dalmaciju i emigrirali u Francusku, odnosno Normandiju, gdje je obitelj nastavila svoj život.

Više od stoljeća poslije njihova praunuka želi svojim kćerima pokazati mjesta iz kojih potječe njihova obitelj, ali se nada i da će pronaći nove informacije o precima.

Nadaju se da bi mogle upoznati rođake

Posebna želja obitelji je tijekom boravka u Hrvatskoj pronaći daljnje rođake koje nikada nisu upoznale.

"Bilo bi doista predivno i čudesno kada bismo tijekom ovog rođendanskog putovanja uspjele otkriti još više o našoj obitelji ili čak upoznati daljnje rođake", poručila je Bettin.

Zato je zamolila za pomoć sve koji prepoznaju prezimena ili imaju obiteljske veze sa Srdarovićima iz Nevesta i Splita ili Funčićima s Ugljana.

"Ako prepoznajete ova imena ili imate rodbinu s prezimenom Srdarović (Nevest/Split) ili Funčić (Ugljan), javite nam se. Hvala vam od srca!", zaključila je.

Možda upravo netko tko pročita njezin poziv zna dio priče koji ovoj obitelji nedostaje – i pomogne da se, više od stotinu godina nakon odlaska Šime i Jelice iz Dalmacije, njihovi potomci ponovno povežu s obiteljskim korijenima.