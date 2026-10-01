Francuski filmovi stižu u splitsku Kinoteku: Tri dana za ljubitelje sedme umjetnosti

Danas u Kinoteci Zlatna vrata počinje zajednički projekt Francuskog instituta u Hrvatskoj, Hrvatskog audiovizualnog centra i Kino mreže - Rendez-vous au cinéma. Na početku gledamo "Električni poljubac", film koji je otvorio ovogodišnji festival u Cannesu, a na kraju predivnu animaciju "Pozdrav, svijete" za ljude svih uzrasta, ako su od onih koji su zadržali nježno srce i oko za ljepotu.

Program:

1.10. četvrtak

17:30 Pisaći stroj i drugi izvori nevolja, (La machine à écrire et autres sources de tracas), Nicolas Philibert, 2024., Francuska, 72'

19:45 Električni poljubac, (La Vénus électrique), Pierre Salvadori, 2026., Francuska / Belgija, 122'

2. 10. petak

17:30 Ceremonija, (La cérémonie), Claude Chabrol, 1995., Francuska / Njemačka, 112'

20:00 Veze koje nas spajaju, (L'attachement), Carine Tardieu, 2024., Francuska, 106'

3. 10. subota

16:00 Pozdrav, svijete, (Bonjour le monde), Anne-Lise Koehler / Éric Serre, 2019., Francuska, 61'