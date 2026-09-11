Francuska priprema uhićenje osumnjičenog za ubojstvo Nicoliera

Francuska istraga o ubojstvu vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera gotovo je završena.

Sutkinja istrage Odjela za ratne zločine pri Sudu u Parizu Carole Vujasinovic trenutačno priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka, kojeg francuski istražitelji sumnjiče za ubojstvo francuskog dragovoljca na Ovčari.

Ove informacije za Jutarnji list potvrdio je Ghislain Dubois, odvjetnik obitelji Nicolier. On neće stati na Petkoviću, tražit će izručenje već osuđenog ratnog zločinca Veselina Šljivančanina i još dvoje pripadnika tzv. Teritorijalne obrane, Stanka Vujanovića i Nade Kalabe.

Uskoro će se navršiti punih 35 godina od Nicolierova ubojstva na Ovčari, ali i prva godina otkako su nedaleko od hangara pronađeni njegovi posmrtni ostaci.