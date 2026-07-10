Francuska preko Maroka do polufinala Svjetskog prvenstva, Mbappé zabio pa se ozlijedio

Francuska nogometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu pobijedila Maroko rezultatom 2:0. Iako je marokanski vratar Bono u prvom poluvremenu briljirao i obranio jedanaesterac Kylianu Mbappéu, Francuzi su u nastavku slomili otpor pogocima Mbappéa i Ousmanea Dembéléa te nastavili put prema mogućem trećem uzastopnom finalu Svjetskog prvenstva.

Francuska je od početka preuzela inicijativu i stvarala prilike. Već u četvrtoj minuti Mbappé je ozbiljno zaprijetio, no Bono je njegov udarac odbio u korner. Nakon ubačaja iz kuta ponovno je na visini zadatka bio marokanski vratar, koji je obranio pokušaj Dayota Upamecana iz neposredne blizine.

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Najveću priliku u prvom dijelu Francuska je dobila u 25. minuti kada je Mazraoui srušio Mbappéa u kaznenom prostoru, a argentinski sudac Facundo Tello dosudio jedanaesterac. Mbappé je preuzeo odgovornost, ali Bono je pročitao njegov udarac i sačuvao svoju mrežu.

Do odlaska na odmor Francuzi su još zaprijetili preko Douea, dok je Digne pogodio gredu, no rezultat se nije mijenjao zahvaljujući raspoloženom marokanskom vrataru.

Otpor Maroka konačno je slomljen u 60. minuti. Mbappé je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora svladao Bona za vodstvo Francuske. Samo šest minuta kasnije isti je igrač upisao asistenciju, a Ousmane Dembélé prizemnim udarcem povisio na konačnih 2:0.

Francuska je do kraja susreta mirno kontrolirala igru i osigurala plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta, iako je u 76. minuti ostala bez kapetana Mbappéa, koji je zbog ozljede gležnja morao napustiti teren.