Francuska ide po osumnjičenog za ubojstvo Nicoliera: "Čut će kad zagrmi iz Pariza"

Francuska istraga o ubojstvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca ubijenog nakon pada Vukovara, ulazi u završnu fazu. Pariška sutkinja Carole Vujasinovic, koja vodi predmet, priprema međunarodni nalog za uhićenje Spasoja Petkovića zvanog Štuka, kojeg francuski istražitelji sumnjiče za Nicolierovo ubojstvo na Ovčari, doznaje Jutarnji list.

Da je istraga praktički završena, potvrdio je Ghislain Dubois, odvjetnik obitelji Nicolier.

„Ako Beograd nije čuo Zagreb, čut će kad zagrmi iz Pariza“, poručio je Dubois, najavljujući nastavak pravne borbe protiv osoba koje obitelj smatra odgovornima za smrt francuskog dragovoljca.

Obitelj neće stati na Petkoviću

Međunarodni nalog za Petkovićem, međutim, nije jedini potez koji obitelj Nicolier želi od francuskog pravosuđa. Dubois je najavio da će tražiti postupanje i protiv drugih osoba povezanih sa zločinom na Ovčari.

Među njima navodi bivšeg časnika JNA Veselina Šljivančanina te pripadnike tadašnje Teritorijalne obrane Stanka Vujanovića i Nadu Kalabu.

Jean-Michel Nicolier jedan je od najpoznatijih stranih dragovoljaca koji su sudjelovali u obrani Vukovara. Nakon pada grada iz vukovarske bolnice odveden je zajedno s više stotina ranjenika i civila, a 20. studenoga 1991. ubijen je na Ovčari.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su i identificirani 2025. godine, čime je završena potraga koja je trajala više od tri desetljeća.

Hrvatska istraga zapela na suradnji sa Srbijom

Hrvatsko pravosuđe posljednjih je godina pokušavalo istražiti Petkovićevu ulogu u Nicolierovu ubojstvu. Prema ranijim navodima hrvatskih institucija, postupanje je zapelo zbog izostanka suradnje Srbije.

Slučajem se potom počelo baviti francusko pravosuđe s obzirom na to da je Nicolier bio francuski državljanin. Njegov slučaj pratili su i francuski mediji, osobito nakon što su pronađeni i identificirani njegovi posmrtni ostaci.

Ime Spasoja Petkovića Štuke i ranije se u Hrvatskoj povezivalo sa zločinom na Ovčari. Pojavljuje se u iskazima svjedoka i dokumentima vezanim uz taj zločin, dok hrvatske vlasti godinama pokušavaju pronaći način za kazneno procesuiranje slučaja.

Ako Francuska izda međunarodni nalog za njegovo uhićenje, istraga bi mogla donijeti novi pritisak na Srbiju i otvoriti novo poglavlje u višedesetljetnoj potrazi obitelji Nicolier za pravosudnim epilogom.