Francuska i Engleska u borbi za broncu: Deschamps i Tuchel potpuno promijenili sastave

Francuska i Engleska danas će odlučivati o osvajaču brončane medalje nakon što su obje reprezentacije ostale bez plasmana u finale. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španjolske, dok je Engleska izgubila od Argentine, pa će priliku za završetak natjecanja na pobjedničkom postolju tražiti u međusobnom dvoboju.

Oba izbornika odlučila su osvježiti momčadi u odnosu na polufinalne susrete. Didier Deschamps i Thomas Tuchel napravili su čak po sedam izmjena u početnim sastavima.

Početni sastavi:

Francuska: Maignan, Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez, Rabiot, Zaire-Emery, Olise, Cherki, Doue, Mbappe.

Engleska: Henderson, Quansah, Guehi, Konsa, Spence, Rice, Eze, Rogers, Saka, Rashford, Toney.