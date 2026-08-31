'Frajer' jurio 203 km/h, drugi imao gotovo 2 promila: Splitska policija ih zaustavila za vikend

Policija je tijekom proteklog vikenda pojačano nadzirala promet na području Splitsko-dalmatinske županije, a rezultati kontrole pokazuju koliko je opasnog ponašanja bilo na cestama.

Od 28. do 30. kolovoza policijski službenici utvrdili su čak 836 prometnih prekršaja. Najviše ih se odnosilo na prekoračenje brzine – evidentirano je 275 takvih prekršaja, a rekorder je vozio čak 203 kilometra na sat.

Ni vožnja pod utjecajem alkohola nije bila rijetkost. Policija je zabilježila 92 slučaja, a kod jednog vozača izmjereno je čak 1,98 g/kg alkohola u organizmu.

Za upravljačem su se našli i vozači kojima to nije bilo dopušteno. Osam ih je vozilo unatoč izrečenoj zabrani upravljanja, dok je pet osoba upravljalo vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Policija je tijekom nadzora utvrdila i 32 prekršaja povezana s neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilima, 43 slučaja nepropisnog korištenja mobitela te 87 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas. Preostalih 294 prekršaja odnosilo se na druge prometne prekršaje.

Pet vozača smješteno je u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, dok je osam vozača uhićeno i dovedeno pred nadležni sud u žurnom postupku.

Brojke s trodnevnog nadzora ponovno pokazuju koliko su brzina, alkohol i neodgovorno ponašanje i dalje ozbiljan problem na dalmatinskim prometnicama.