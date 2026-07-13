Fra Mate Šakić proslavio mladu misu uz više od 60 svećenika i tisuće vjernika

Svečano i dostojanstveno bilo je u subotu u Studencima, u općini Lovreć, gdje je svojom mladom misom svećenički put započeo fra Mate Šakić. Sin Studenaca dolazi iz obitelji koja je iznjedrila brojne svećenike, a njegovo prvo misno slavlje okupilo je velik broj vjernika, svećenika, redovnika, časnih sestara te gostiju iz Imotske krajine i šire.

Fra Mate Šakić rođen je 6. veljače 2000. godine u Splitu, kao četvrto od osmero djece u obitelji Ante i Ivane Šakić, rođene Dundić. Osnovnu školu završio je u Studencima, a srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Ekonomskoj školi Imotski, smjer upravni referent.

Nakon razlučivanja životnog poziva, na blagdan Rana svetog Franje, 17. rujna 2018. godine, pristupio je franjevačkoj postulaturi u Imotskom. Franjevački habit obukao je na Visovcu 6. srpnja 2019., prve redovničke zavjete položio je 4. srpnja 2020., a svečane zavjete 21. rujna 2024. godine u Imotskom.

Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 24. rujna 2025. godine, obranivši diplomski rad pod naslovom „Zbjegovi imotskih franjevaca s Prološkog blata“. Za đakona je zaređen 25. listopada 2025. u Trogiru, dok je svećenički red primio 23. svibnja 2026. godine u Imotskom**, po rukama splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Zdenka Križića.

Na mladomisničkom slavlju sudjelovalo je više od 60 svećenika, bogoslova, postulanata i časnih sestara, uz nazočnost provincijala Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i tajnika Provincije. Župna crkva sv. Ilije bila je ispunjena vjernicima iz Studenaca, Imotske krajine i brojnih drugih župa.

Posebno dirljiv trenutak bio je kada je fra Mate, prije ulaska u crkvu, primio roditeljski blagoslov od oca i majke. Uvodnu riječ u misno slavlje uputio je fra Jakov Udovičić, brat fra Matine bake, dok je propovijed održao fra Ante Udovičić, njegov prvi rođak.

Nakon euharistijskog slavlja veselje je nastavljeno na Studenačkom polju, na Šakića livadama, gdje je pod velikim šatorom upriličeno zajedničko slavlje za obitelj, prijatelje, uzvanike i brojne vjernike, piše Radio Imotski.