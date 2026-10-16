Fotoklub vas vodi na još jedan foto safari, sutrašnja tema su vjerske zajednice u Splitu

Nakon ljetne stanke, Fotoklub Split nastavlja s programom foto safarija. U subotu, 17. listopada, s početkom u 10 sati, održat će se foto safari na temu „Vjerske zajednice Splita“, pod vodstvom turističke vodičice Antonije Budimir Bekan i Vicka Vidana.

Foto safari će sudionike provesti kroz vjersku povijest i prostornu transformaciju uže gradske jezgre tijekom brojnih povijesnih obrata, suživot zajednica i arhitektonsku prenamjenu sakralnih objekata. Kružna ruta u strogom centru grada obuhvaća obilazak ključnih točaka i skrivenih slojeva Palače. Crkva sv. Frane na Rivi otvara priču o ranokršćanskom groblju i baštini Sustipana, crkva sv. Dominika kraj Srebrnih vrata svjedoči o obnovi iz pepela, dok se kod samostana sestara dominikanki iznad Zlatnih vrata krije crkvica sv. Martina. Središnji dio na Peristilu predstavlja paradoks pretvaranja careva mauzoleja u katedralu, Dominisova ulica otvara temu prosvjetiteljstva i reformacije, a ruta završava kroz stoljetnu autonomiju Židovskog prolaza, molitveni prostor Cosmijeve ulice te dramatične preokrete u Obrov ulici gdje se u dnu bivšeg benediktinskog samostana krije nedovršeni pravoslavni hram sv. Save.

Sudjelovanje je besplatno, prijave su na info@fotoklubsplit.hr, a broj mjesta je ograničen.

Program foto safarija zamišljen je kao otkrivanje nepoznatog o poznatom, odnosno upoznavanje grada, lokalne zajednice, kulturne i povijesne baštine uz stručno vođenje licenciranih turističkih vodiča te sudjelovanje članova Fotokluba Split koji sa svoje stručne strane priču o gradu upotpunjuju savjetima o fotografiji, razgovoru o motivima, kadrovima, kompoziciji, ali i najpoznatijim splitskim fotografima i fotografijama. Poželjno je da sudionici na safari šetnju ponesu fotoaparat te uz zajedničko druženje i istraživanje zabilježe ljepote našega grada.

Program Foto safari dio je „Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2026.“ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.