Fotoklub Split otvorio prijave za još jedno izdanje Split Formata, ove godine tema su granice

Kao i prethodnih izdanja, festivalu prethodni međunarodni fotografski poziv autorima/icama koji serijom fotografija trebaju 'odgovoriti' na zadatu temu. U tom smislu, tema granica može se promišljati u smislu stvarnih, konkretnih, fizičkih granica ili u širem smislu, kao društvene, kulturne i osobne granice. Istovremeno, tema granica otvara prostor i za promišljanje i istraživanje granica samog medija fotografije, mogućnosti i načina na koji oblikuje naš pogled. Fotografija može bilježiti stvarnost, ali je i preoblikovati, približiti apstrakciji ili potaknuti perceptivni pomak, promjenu načina na koji gledamo i razumijemo ono što vidimo. Poziv je otvoren do 1. studenog, a o pobjednicima natječaja odlučivat će stručni žiri u sastavu: Jelena Matić (povjesničarka umjetnosti), Mane Radmanović (vizualni umjetnik i dizajner), Lucija Čibals (povjesničarka umjetnosti), Davor Konjikušić (vizualni umjetnik i fotograf) i Marin Margeta (fotograf i potpredsjednik Fotokluba Mostar). Pet najbolje ocijenjenih serija ulaze u završnicu i otvaraju izložbu finalista/kinja 16. studenog 2026. Prigodom otvorenja bit će proglašene i tri pobjedničke serije, a autorima/icama uručene novčane nagrade – 1. mjesto u iznosu 600,00 €, drugo mjesto 400,00 € te treće mjesto 300,00 €.

Uvjete sudjelovanja prenosimo u cijelosti

Fotografski natječaj “GRANICE” javan je i otvoren za sve profesionalne i amaterske fotografe i ljubitelje fotografije iz Hrvatske i inozemstva. Natječaju mogu pristupiti sve osobe koje su navršile 18 godina prije objave natječaja. Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne ideje natječaja. Svaki autor/autorica može poslati neograničen broj prijava. Svaka prijava mora uključivati 10-15 fotografija koje se konceptualno naslanjaju na temu ovogodišnjeg festivala. Kustosica ovogodišnjeg festivala je povjesničarka umjetnosti Jelena Matić. Za svaku prijavu plaća se kotizacija u iznosu od 30,00 € (za članove Fotokluba Split 20,00 €). Fotografije ne smiju biti starije od 2021. godine. Fotografije mogu biti izvedene u koloru ili crno-bijeloj tehnici. Nije dozvoljeno umetanje potpisa, watermarka ili okvira na fotografije. Nije dozvoljeno prijavljivati fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije ili nekog drugog grafičkog alata. Svaka prijava mora sadržavati i kratki opis.

Fotografije za upload moraju biti:

maksimalno 3000 pix po dužoj stranici

spremljene kao JPEG na kvalitetu 10 (100%)

bez logotipa i okvira

lakše od od 4MB

Podaci za uplatu za Hrvatsku:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753, OTP banka

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2026

Za inozemstvo:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

BIC (Swift) kod: OTPVHR2X

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2026

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, Hrvatska

Sve detalje o autorskim pravima, uvjetima sudjelovanja i načinu prijave možete pronaći na službenim stranicama Fotokluba Split i Split Formata.