Fotoklub Split otvorio fotografski natječaj – tema je 'Baština'

Mjesec studeni donijet će nam peto izdanje Split Formata, festivala fotografije u organizaciji Fotokluba Split. Već tradicionalno, program festivala svake godine otvara se izložbom finalista/kinja fotografskog natječaja, a tema ovogodišnjeg natječaja jest baština.

Tema baštine pritom nije samo okosnica natječaja i izložbe, već i cjelokupnog festivalskog programa – od radionica, predavanja i filmskih projekcija, preko edukativnih foto-safari šetnji, pa sve do popratnih događanja, koji će iz različitih perspektiva promišljati i aktualizirati pojam baštine. Kako u tekstu natječaja ističe predsjednica ovogodišnjeg stručnog žirija, Ana Žanko –baština je sveukupnost dobara i vrijednosti naslijeđenih iz prošlosti, a čiju vrijednost treba sačuvati za buduće generacije. Baština može biti materijalna poput spomenika, arhitekture i arhitektonskih cjelina, gradova i sela, jednako kao i nematerijalna poput tradicijskih običaja, znanja, vještina i priča koje se usmenim putem prenose s koljena na koljeno.

Iz Fotokluba Split pozivaju sve zainteresirane fotografe/kinje – amatere, profesionalce i entuzijaste – da svojim radovima istraže i (re)interpretiraju baštinu: lokalnu ili globalnu, osobnu ili kolektivnu, materijalnu ili nematerijalnu, baštinu koju čuvamo i živimo – kao živu vezu između onoga što smo naslijedili i onoga što iza sebe ostavljamo.

O pobjednicima natječaja odlučivat će međunarodni stručni žiri u sastavu: Ana Žanko (kustosica i predsjednica Fotokluba Split), Bella Rupena (kustosica i voditeljica Arhiva Tošo Dabac), Světlana Malina (kustosica i umjetnička direktorica festivala fotografije Fotograf Zone Festival u Pragu), Cosimo Pastore (talijanski fotograf i vizualni umjetnik) i Eleni Albarosa (talijanska fotografkinja i antropologinja), a kao i prethodnih godina, za prva tri mjesta osigurane su i vrijedne novčane nagrade!

Prijave su otvorene do 26. listopada, a sve detalje možete pronaći na web stranici Fotokluba Split, Split Formata te na društvenim mrežama.

UVJETI SUDJELOVANJA:

Fotografski natječaj “BAŠTINA” je javan i otvoren za sve profesionalne i amaterske fotografe i ljubitelje fotografije iz Hrvatske i inozemstva. Natječaju mogu pristupiti sve osobe koje su navršile 18 godina prije objave natječaja. Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne ideje natječaja. Svaki autor/autorica može poslati neograničen broj prijava. Svaka prijava mora uključivati 10-15 fotografija koje se konceptualno naslanjaju na temu ovogodišnjeg festivala. Kustosica ovogodišnjeg festivala je Ana Žanko, kustosica i predsjednica Fotokluba Split. Za svaku prijavu plaća se kotizacija u iznosu od 30,00 € (za članove Fotokluba 20,00 €). Fotografije ne smiju biti starije od 2020. godine. Fotografije mogu biti izvedene u koloru ili crno-bijeloj tehnici. Nije dozvoljeno umetanje potpisa, watermarka ili okvira na fotografije. Nije dozvoljeno prijavljivati fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije ili nekog drugog grafičkog alata. Svaka prijava mora sadržavati i kratki opis.

Fotografije za upload moraju biti:

maksimalno 3000 pix po dužoj stranici

spremljene kao JPEG na kvalitetu 10 (100%)

bez logotipa i okvira

lakše od od 4MB

Podaci za uplatu za Hrvatsku:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753, OTP banka

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2025

Za inozemstvo:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

BIC (Swift) kod: OTPVHR2X

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2025

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, Hrvatska

AUTORSKA PRAVA

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju “BAŠTINA” te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija. Fotograf/kinja svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja pravo korištenja prijavljenih fotografija u svrhu promocije SPLIT FORMATA [društvene mreže,web stranica,promotivni video medijske najave i članci, objava u katalogu izložbe i tisak fotografija za izložbu].

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu Natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

NAGRADE

Žiri će dodijeliti:

jednu prvu u novčanoj vrijednosti 600,00 €

jednu drugu nagradu u novčanoj vrijednosti 400,00 €

jednu treću nagradu u novčanoj vrijednosti 300,00 €

Pobjednici festivala otvorit će Split Format 2025. zajedničkom izložbom fotografija u Galeriji fotografije Fotokluba Split. Datumi izložbe i cjelokupni program festivala bit će objavljen uskoro.