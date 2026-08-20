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Fotoklub Split otvara prijave za jesenski tečaj digitalne fotografije

Cijena tečaja iznosi 180,00 EUR za zaposlene, odnosno 140,00 EUR za  nezaposlene/studente/umirovljenike
jesenski tečaj 2026

Fotoklub Split organizira “Osnovni tečaj digitalne fotografije”. Program tečaja obuhvaća  uvod u fotografsku teoriju, povijesni pregled razvoja fotografske djelatnosti, upoznavanje  funkcija i postavki fotoaparata, osnove digitalne obrade fotografije, razumijevanje objektiva,  senzora i ostalih tehničkih značajki fotografskog procesa, upoznavanje i razlikovanje  prirodnog i umjetnog svjetla, korištenje boja u fotografiji, te pregled poznatih fotografskih  radova i publikacija. Uz teorijski dio, velik dio znanja prenositi će se kroz praktični rad. 

Polaznici tečaja moraju imati digitalni fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki (DSLR ili mirroless) jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati. 

Nastava je koncipirana na način da su srijedom teorijska predavanja i upoznavanje s aparatom  (20:00 – 21:00), subotom ujutro terenska nastava i praksa (09:00 – 11:00), a ponedjeljkom  pregled i komentiranje snimljenih fotografija (20:00 – 21:00). Polaznici ne moraju imati  nikakvo fotografsko predznanje da bi mogli sudjelovati na tečaju, a broj polaznika je  ograničen. 

Tečaj vodi stručni predavač Vicko Vidan, koji je završio Istituto Europeo di design u Milanu,  smjer fotografija, a trenutno je zaposlen kao stručni suradnik na odjelu Dizajna vizualnih  komunikacija pri Umjetničkoj akademiji u Splitu. 

Cijena tečaja iznosi 180,00 EUR za zaposlene, odnosno 140,00 EUR za  nezaposlene/studente/umirovljenike. 

Prijave se vrše emailom na info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije  Fotokluba Split, Marmontova 5. 

Raspored predavanja: 

  1. 9. – SRIJEDA 20 – 21 
  2. 9.– SUBOTA 9 – 11 
  3. 9. – PONEDJELJAK 20 – 21 
  4. 9. – SRIJEDA 20 – 21 
  5. 9. – SUBOTA 9 – 11 
  6. 9.– PONEDJELJAK 20 – 21 
  7. 9. – SRIJEDA 20 – 21 
  8. 9. – SUBOTA 9 – 11 
  9. 9. – PONEDJELJAK 20 – 21 
  10. 9. – SRIJEDA 20 – 21 
  11. 10. – SUBOTA 9 – 11 
  12. 10. – PONEDJELJAK 20 – 21 
  13. 10. – SRIJEDA 20 – 21
  14. 10. – SUBOTA 9 – 11 12. 10. – PONEDJELJAK 20 – 21
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