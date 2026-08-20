Fotoklub Split otvara prijave za jesenski tečaj digitalne fotografije

Fotoklub Split organizira “Osnovni tečaj digitalne fotografije”. Program tečaja obuhvaća uvod u fotografsku teoriju, povijesni pregled razvoja fotografske djelatnosti, upoznavanje funkcija i postavki fotoaparata, osnove digitalne obrade fotografije, razumijevanje objektiva, senzora i ostalih tehničkih značajki fotografskog procesa, upoznavanje i razlikovanje prirodnog i umjetnog svjetla, korištenje boja u fotografiji, te pregled poznatih fotografskih radova i publikacija. Uz teorijski dio, velik dio znanja prenositi će se kroz praktični rad.

Polaznici tečaja moraju imati digitalni fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki (DSLR ili mirroless) jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati.

Nastava je koncipirana na način da su srijedom teorijska predavanja i upoznavanje s aparatom (20:00 – 21:00), subotom ujutro terenska nastava i praksa (09:00 – 11:00), a ponedjeljkom pregled i komentiranje snimljenih fotografija (20:00 – 21:00). Polaznici ne moraju imati nikakvo fotografsko predznanje da bi mogli sudjelovati na tečaju, a broj polaznika je ograničen.

Tečaj vodi stručni predavač Vicko Vidan, koji je završio Istituto Europeo di design u Milanu, smjer fotografija, a trenutno je zaposlen kao stručni suradnik na odjelu Dizajna vizualnih komunikacija pri Umjetničkoj akademiji u Splitu.

Cijena tečaja iznosi 180,00 EUR za zaposlene, odnosno 140,00 EUR za nezaposlene/studente/umirovljenike.

Prijave se vrše emailom na info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split, Marmontova 5.

Raspored predavanja:

9. – SRIJEDA 20 – 21 9.– SUBOTA 9 – 11 9. – PONEDJELJAK 20 – 21 9. – SRIJEDA 20 – 21 9. – SUBOTA 9 – 11 9.– PONEDJELJAK 20 – 21 9. – SRIJEDA 20 – 21 9. – SUBOTA 9 – 11 9. – PONEDJELJAK 20 – 21 9. – SRIJEDA 20 – 21 10. – SUBOTA 9 – 11 10. – PONEDJELJAK 20 – 21 10. – SRIJEDA 20 – 21 10. – SUBOTA 9 – 11 12. 10. – PONEDJELJAK 20 – 21