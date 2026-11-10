Fotoklub Split izabrao novo-staro vodstvo; cilj nam je obnova prostora

U drugom mandatu na čelu udruge ostaje Ana Žanko, kao potpredsjednik ostaje Vicko Vidan, a Žaklina Antonijević i Brigita Ercegović također su ostale kao članice Izvršnog odbora, dok se kao novo lice priključila dugogodišnja članica i volonterka Iris Ban. Na mjestu tajnice udruge ostala je Ivana Bošnjak, a u Nadzorni odbor izabrani su Kristian Nakić, Jurica Galić Juka i Diana Junaković. Biran je i novi saziv Suda časti, u kojem su od jučer Damir Borčić, Luka Mladinić i Duje Klarić.

Jučerašnja skupština zgodno je otvorila vrata i za 'pretresanje' trenutne situacije u klubu i novih izazova koji se očekuju u nadolazeće četiri godine. – Fotoklub je u posljednjih nekoliko godina vrlo dobro posložio stvari i doista smo napravili velike iskorake i u smislu programskih aktivnosti, uvođenjem i osmišljavanjem novih programa poput foto safarija, besplatnih filmskih projekcija, jačanja radioničkog programa, ali i u smislu umrežavanja, suradnji i realizacije projekata od interesa za lokalnu zajednicu i grad Split. Ono što je definitivno najvažniji iskorak jest to da smo riješili pitanje statusa prostora udruge, da smo otvorili nova radna mjesta i osnažili stručni kadar i da smo korak po korak došli do toga da je Fotoklub Split prepoznatljiva i važna točka na mapi grada. Dovoljno je reći da smo većinu godine otvoreni od 8 ujutro do 21 navečer, da smo otvoreni i subotom ujutro, pa kad prođe sezona i kada se život u centru grada počne gasiti, onda su ljudi jako sretni da je barem Fotoklub otvoren i radi, istaknula je predsjednica udruge Ana Žanko.

Međutim, kako kaže, novo razdoblje donosi nove izazove i ciljeve. Ključna je – obnova prostora. Fotoklub i Galerija fotografije obnovljeni su posljednji put 1979. godine i otad prostor stoji u istom stanju, što je posebno šteta za galerijski dio koji velikom broju suvremenih, relevantnih autora i autorica jednostavno nije reprezentativan za izlaganje. Problem je naravno i higijenske prirode, jer drvo kojim je galerija obložena nagriza vlaga i crvotočina pa je i pitanje koliko će dugo još moći izdržati. – Obnova Galerije fotografije nam je ključni cilj. U tom smo pravcu već krenuli raditi, nadamo se da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti moći pristupiti obnovi. Obnova i uređenje Galerije otvorilo bi nam definitivno i brojna druga vrata – atraktivnije izložbe, gostovanja iz inozemstva, iz organizacije World Press Photo tražili su partnera za povratak te svjetski poznate izložbe u Hrvatsku, i javili su se nama u Split. Sve skupa nam to daje vjetar u leđa i određeni optimizam, ali naravno, treba zasukati rukave i raditi, što uopće ne sumnjam da svi zajedno hoćemo, kao i dosada, za kraj je poručila Žanko.