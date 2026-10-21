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Fotoklub Split i ove godine ima besplatni tečaj fotografije za djecu i mlade, prijave su u tijeku!

Tečaj će se odvijati u dva dijela

Fotoklub Split i ove godine organizira Besplatni osnovni tečaj digitalne fotografije namijenjen djeci i mladima (učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolce). Tečaj će se odvijati u dva dijela – u prvom dijelu polaznici će savladati tehnička znanja o dijelovima fotoaparata i fotografske opreme, dok je drugi dio predviđen za kreativnu stranu fotografije pa će polaznici učiti o kadru, kompoziciji i samostalno rješavati fotografske zadatke. Polaznici tečaja moraju imati fotoaparat s mogućnošću manualnog namještanja postavki jer se od njih očekuje samostalno izvođenje zadanih vježbi koje će se naknadno pregledavati i analizirati.

Prijave su obvezne na e-mail adresu info@fotoklubsplit.hr ili osobnim dolaskom u prostorije Fotokluba Split. Broj polaznika je ograničen. Prvo predavanje održat će se u ponedjeljak, 2. 11., u 20 sati u prostorijama Fotokluba Split, Marmontova 5.

Raspored:

2. 11. (ponedjeljak) 20 – 21

7. 11. (subota) 10 – 12

9. 11. (ponedjeljak) 20 – 21

14. 11. (subota) 10 – 12

23. 11. (ponedjeljak) 20 – 21

28. 11. (subota) 10 – 12

30. 11. (ponedjeljak) 20 – 21

5. 12. (subota) 10 – 12

7. 12. (ponedjeljak) 20 – 21

12. 12. (subota) 10 – 12

Tečaj će voditi fotografkinja Anđela Vidić.

Anđela Vidić, rođena 1992. u Sinju. Diplomirala je na Akademiji Dramske Umjetnosti, smjer Snimanje i Fotografija, a upisuje diplomski studij Primijenjene Umjetnosti na Sveučilištu AKV St. Joost u Nizozemskoj. Podučava fotografiju i razvija svoje samostalne umjetničke projekte.

Tečaj će se održati kao jedna od aktivnosti koje Fotoklub Split provodi u okviru EU projekta Sciences Comes to Town, u kojem udruga sudjeluje kao pridruženi partner. Besplatni tečaj osnova digitalne fotografije za djecu i mlade dio je ”Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split 2026.” koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Program tečaja financiran je sredstvima Zajednice tehničke kulture grada Splita.'

 

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