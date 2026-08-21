Fotografije koje su zatresle HDZ: Petry se ljubio s mlađom ženom, sada progovorio o mogućoj ostavci

Ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) komentirao je neslužbene informacije o mogućoj ostavci, koje su se pojavile nakon objave fotografija na kojima se u kafiću grli i ljubi s mlađom ženom noć prije izvanredne sjednice sabora o otpadu u Gospiću. Izjavio je da se o njegovoj ostavci u HDZ-u zasad nije razgovaralo i poručio da će poštovati odluku stranke, kakva god ona bila.

Petry: Stranka će odlučiti

"Na dispoziciji sam HDZ-u, kako god stranka odluči, tako će biti. Ja sam na raspolaganju stranci i dajem se za HDZ 24 sata dnevno. O tome ćemo danas pričati", rekao je Petry za N1.

Na dodatno pitanje znači li to da se razgovara o ostavci, odgovorio je: "O ostavci na mjesto župana nismo razgovarali, o funkcijama u HDZ-u će se odlučiti kasnije. Neka prođe saborska sjednica". Petry je član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik ličko-senjske županijske organizacije stranke.

Snimke uoči sjednice o Gospiću

Fotografije i snimke zbog kojih se pojavila informacija o ostavci nastale su večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora, koja je bila posvećena ekološkom onečišćenju u Gospiću. Na njima Petry u više navrata ljubi mlađu crnokosu ženu.

Petry bi prema nekim informacijama mogao podnijeti ostavku. U HDZ-u navodno smatraju da je njegovo ponašanje neprimjereno funkciji koju obnaša te namjeravaju poduzeti mjere. Inače, riječ je o ženi koja je javnosti poznata i zbog incidenta u Novalji iz travnja ove godine, kada je na Petryja bacila pepeljaru. Policija je tada intervenirala zbog sukoba u restoranu koji još nije bio otvoren.

Prema tadašnjim informacijama, žena je bila u alkoholiziranom stanju, dok je Petryju izmjereno više od jednog promila alkohola u krvi.