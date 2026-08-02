Fotografije iz obiteljskog podruma vratile Komin 50 godina unatrag: Na njima su lica, uspomene i život kojeg više nema

U Domu kulture u Kominu otvorena je posebna fotografska izložba "Komin na Neretvi: 50 godina poslije, 1976. – 2026.", koja je mjesto vratila pola stoljeća unatrag. Priču o izložbi objavio je fotograf iz Komina Martin Burić, a u njezinu su središtu fotografije Grgura Čupića, prvi put predstavljene javnosti prije točno 50 godina. Izložba donosi prizore Komina i njegovih stanovnika iz 1976. godine, a mnogi će posjetitelji na fotografijama prepoznati članove svojih obitelji, prijatelje, susjede i ljude kojih više nema.

Sve je počelo izložbom u osnovnoj školi

Priča je započela 1976. godine, kada je Frane Čupić u Osnovnoj školi u Kominu organizirao izložbu fotografija svoga sina Grgura. Pola stoljeća poslije priču su nastavile Grgurova kći Katija Čupić Greblo i unuka Eva. Prilikom pospremanja obiteljske kuće pronašle su fotografije s nekadašnje izložbe.

Vrijeme i vlaga na starim su fotografijama ostavili trag, ali su sačuvani ljepota trenutka i svakodnevni život Komina iz tog razdoblja. Djeca s fotografija danas su 50 godina starija, dok mnogih starijih stanovnika koji su tada stali pred objektiv više nema. Upravo zbog toga Katija i Eva zaključile su kako bi bilo zanimljivo ponovno pokazati Komin kakav je bio prije pola stoljeća te omogućiti obiteljima i prijateljima da prepoznaju ljude s fotografija.

Improvizirani fotolaboratorij u pariškoj kupaonici

Katijin prvotni plan bio je da Foto Ivona izradi nove fotografije s originalnih negativa. Međutim, Eva je poželjela sama razviti fotografije svoga djeda. Negative su pronašle u djedovu podrumu u Parizu, nakon čega je Eva u svojoj maloj kupaonici uredila improvizirani fotolaboratorij. Koristila je staru zalihu djedova fotografskog papira i rabljeno povećalo kupljeno preko interneta. Tijekom procesa razvijanja izradila je nekoliko fotografija koje su joj se posebno svidjele, ali i pojedine snimke koje nikada prije nisu bile izrađene.

Izložba posvećena stanovnicima i precima Komina

Ideju o izložbi predstavili su Toniju Glučini, a potom su se obratili predsjednici Mjesnog odbora Miji Šuman, koja je omogućila njezino održavanje u Domu kulture u Kominu.

Izložba je posvećena svim stanovnicima Komina, Grguru Čupiću te precima koji su svojim životima oblikovali mjesto i njegovu povijest.

Fotografije se u prostorijama Doma kulture u Kominu mogu razgledati do 6. kolovoza, svakoga dana od 18 do 21 sat.