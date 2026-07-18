Fotografija iz daleke Moldavije vratila navijače u slavne Hajdukove dane

Društvene mreže često nas vraćaju u bogatu Hajdukovu povijest. Ovoga puta učinila je to Facebook stranica „Neki to vole vruće, a ja to volim hajdučki“, koju prati više od 41 tisuće ljudi i koja redovito objavljuje fotografije iz prošlosti splitskog kluba.

Sada je objavljena zanimljiva fotografija iz dalekog Kišinjeva, glavnoga grada Moldavije, gdje su Bijeli svladali tamošnji Zimbru rezultatom 4:0. Josip Skoko postigao je čak tri pogotka, dok je četvrti dodao Jurica Vučko.

Bilo je to razdoblje nakon Hajdukova nastupa u Ligi prvaka i jednog od najvećih uspjeha u klupskoj povijesti – četvrtfinalnih dvoboja sa slavnim Ajaxom.

Moldavski Zimbru Hajduk je uvjerljivo izbacio, ali nade u još jednu dugu europsku sezonu ugašene su u Moskvi, gdje je Torpedo Lužniki slavio s 2:0.

Među nositeljima igre Bijelih te sezone, uz već spomenutog Josipa Skoku, bili su Niko Čeko, Tomislav Erceg i Goce Sedloski. Na vratima se počeo nametati Stipe Pletikosa, dok je u napadu igrao Mass Sarr. Hajdukov dres nosio je i Zlatko Dalić, koji je te sezone postigao jedan prvenstveni pogodak.

Na fotografiji se nalazi i ekipa koja se nazvala „Torcida Kombi“ - baš onako splitski da ne može biti splitskije. Riječ je o navijačima koji su kombijem pratili Bijele na brojnim gostovanjima, pa tako i na dalekom putovanju u Moldaviju.

Tom je prilikom nastala i fotografija s nezaboravljenim Hajdukovim kapetanom Tonćem Gabrićem te tadašnjim pomoćnikom trenera Ivana Buljana, a poslije trofejnim trenerom Zoranom Vulićem. Vule je, kao i uvijek, bio odjeven u skladu s tadašnjom modom i svojim prepoznatljivim stilom.

Trostruki strijelac te večeri bio je Josip Skoko, a danas je član prve momčadi Bijelih njegov sin Noa. Ostaje nada da će aktualna Hajdukova europska avantura biti još uspješnija.