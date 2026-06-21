Fotografija doručka od tri eura podijelila Hrvate: Je li ljetovanje na Jadranu preskupo?

Cijene su i ovog ljeta jedna od glavnih tema među turistima, a usporedbe Hrvatske s konkurentskim destinacijama redovito izazivaju burne rasprave. Ovoga puta povod je bila fotografija iz španjolskog Alicantea koja se proširila društvenim mrežama.

Na Redditu je jedan korisnik objavio fotografiju doručka uz opis:

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"Prijatelj je na odmoru u Alicanteu i stalno nam šalje ovakve fotografije."

Na fotografiji se vidi kava i sendvič sa šunkom koje je turist platio svega tri eura. Objava je ubrzo postala viralna, ali rasprava nije otišla samo u smjeru kritiziranja hrvatskih cijena.

– Opet ista priča, svugdje je bolje nego kod nas – ironično je primijetio jedan komentator.

Uslijedila su podijeljena mišljenja. Dok su jedni tvrdili da je ljetovanje na Jadranu postalo preskupo, drugi su branili hrvatsku turističku ponudu i isticali njezine prednosti.

Posebnu pažnju privukao je komentar na račun Dubrovnika.

"Za tri eura u Dubrovniku možda dobijete pola čaše vode", našalio se jedan korisnik.

Zašto turisti i dalje dolaze u Hrvatsku?

Neki su se pitali zašto bi netko uopće birao Hrvatsku ako može ljetovati jeftinije drugdje.

"Recite mi zašto bi netko ljetovao u Hrvatskoj ako nema obiteljski apartman. Prilično tužno", napisao je jedan komentator.

Drugi mu je odgovorio kako već godinama ljetuje na hrvatskim otocima.

"Razlozi su jednostavni: jedna od najljepših obala u Europi, Jadransko more i mogućnost da dođem automobilom. Početkom rujna platio sam deset dana all inclusive odmora za tročlanu obitelj oko 1600 eura, što mi se čini sasvim prihvatljivim."

Dodao je kako najveći problem ne vidi u smještaju, nego u ograničenoj ponudi povoljnijih mjesta za obrok izvan hotela.

"Ako nemate uključene obroke, često ste osuđeni na restorane. Ponuda brze hrane i jeftinijih opcija nije velika. Razumijem kritike zbog cijena, ali Hrvatska nudi povijesne gradove, slikovite luke, lijepe plaže i borove tik uz more. To ne možete pronaći baš posvuda."

"Ljudi često pretjeruju"

Dio sudionika rasprave smatra da se o hrvatskim cijenama često stvara iskrivljena slika.

"Još uvijek se može pronaći apartman za dvije odrasle osobe i dijete za 40 ili 50 eura po noći, nekoliko minuta od mora. Kava je oko dva eura, a plaže su besplatne. Mnogi samo ponavljaju ono što su pročitali u medijima, a da zapravo nisu istražili ponudu", napisao je jedan korisnik.

U raspravu se uključio i Hrvat koji živi u Kanadi te tvrdi da je obišao velik dio svijeta.

"Hrvatska odavno više nije mala turistička destinacija. Danas je među najvažnijim turističkim zemljama u Europi. U nekim stvarima i dalje je ispred Španjolske. Po mom iskustvu, usluga je često bolja, a engleski jezik puno je rašireniji nego u mnogim dijelovima Španjolske."

Iskustvo iz Alicantea

Jedan korisnik podijelio je i vlastito iskustvo iz španjolskog grada.

"Prije nekoliko tjedana bili smo u Alicanteu. Povratna karta iz Zagreba Ryanair om, s predanom prtljagom, koštala nas je oko 100 eura. Grad je ugodan za šetnju, a javni prijevoz odlično funkcionira."

Prema njegovim riječima, noćenje u hotelu s četiri zvjezdice i bogatim doručkom platili su 120 eura.

"U jednom tapas baru za platu pršuta, sireva, kobasica, kruh, pomfrit i sangriju platili smo 30 eura. Kod nas bi to vjerojatno bilo osjetno skuplje."

Dodao je da su se cijene pića u centru Alicantea kretale između 4,5 i 9 eura, ovisno o lokaciji, dok je najvećim nedostatkom izdvojio jezičnu barijeru.

"Engleski govore prilično loše. Ako znate nekoliko osnovnih riječi na španjolskom, sve će vam biti puno lakše."

Fotografija doručka od tri eura tako je ponovno otvorila staru raspravu: je li Hrvatska doista preskupa ili se njezina vrijednost ne može mjeriti samo cijenom kave i sendviča?