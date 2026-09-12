Fotografi, pripremite objektive: Natječaj ‘Putovima pastira i pašnjaka’ donosi nagrade do 700 eura

Udruga Biom u suradnji s Fotoklubom Split raspisuje fotografski natječaj ‘Putovima pastira i pašnjaka’ na temu pastoralizma, tradicionalnog i održivog načina stočarstva koji se stoljećima razvijao u skladu s prirodnim ciklusima i kao takav značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti, održavanju pašnjaka, smanjenju opasnosti od požara i većoj otpornosti krajolika na klimatske promjene.

Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 2026. Međunarodnom godinom pašnjaka i pastoralizma, odnosno godinom posvećenom promociji pašnjaka, pastoralizmu i ljudima koji svojim radom održavaju takav način života. Cilj je skrenuti pozornost na važnost njihove uloge u procesu očuvanja prirode, održive proizvodnje hrane i života ruralnih zajednica. Pastoralizam je način stočarenja koji se temelji na ekstenzivnoj ispaši i prilagođavanju kretanja stada godišnjim dobima, dostupnosti hrane i vode na pašnjacima te obilježjima krajolika.

Natječajem tražimo fotografije koje održavanje pašnjaka kroz ekstenzivno stočarstvo prikazuju kao živu praksu koja postoji i danas, u Hrvatskoj ili bilo gdje u svijetu. To mogu biti prizori ispaše, kretanja stada, pastira u svakodnevnom radu i životu uz pašnjak, te fotografije pejzaža pašnjaka i tragova koji svjedoče o stočarskom načinu života (stočarski putovi, torovi, pojilišta, lokve i bunari, pastirski stanovi te drugi detalji koji govore o odnosu ljudi, životinja i krajolika). Pozivamo autore i autorice da fotografijom zabilježe znanja, vještine, kretanja i svakodnevne trenutke povezane s ovim specifičnim načinom života, od širokih prizora stada u krajoliku do portreta, detalja i fotografskih priča koje približavaju pastoralizam suvremenoj publici.

Natječaj je otvoren profesionalnim fotografima i fotografkinjama, fotoamaterima i svim zaljubljenicima u fotografiju. Sudjelovanje je besplatno, a za prve tri najbolje ocijenjene fotografije bit će osigurane novčane nagrade u visini - 1. mjesto - 700,00 €; 2. mjesto - 500,00 €; 3. mjesto - 300,00 €. O pobjednicima natječaja i o selekciji fotografija za izložbu odlučiti će članovi žirija, u sastavu: Maja Prgomet (majstorica fotografije i fotoreporterka); Andrea Musa (akademska slikarica, planinarka i alpinistica); Jurica Galić Juka (fotograf, putopisac i avanturist); Mićo Samardžija (fotograf, dizajner i predsjednik Fotokluba Knin) i Marko-Lorenzo Blaslov (dokumentarni fotograf i strastveni planinar).

UVJETI SUDJELOVANJA

Natječaj je otvoren profesionalnim fotografima/fotografkinjama; fotoamaterima/fotoamaterkinjama, i svim ostalim entuzijastima i zaljubljenicima u fotografiju. Natječaju mogu pristupiti državljani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a fotografije mogu biti snimljene bilo gdje u svijetu. Natječaju mogu pristupiti svi autori/autorice bez obzira na godine, ali autori/autorice mlađi od 18 godina u prijavi na natječaj moraju OBVEZNO priložiti pisanu suglasnost roditelja.

Svaki autor/autorica može poslati do 5 (pet) pojedinačnih fotografija. Za sudjelovanje u natječaju ne plaća se kotizacija.

Pristup temi je slobodan, uz poštivanje smjernica navedenih u tekstu natječaja.

Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici te trebaju zadovoljiti tehničke uvjete – fotografije trebaju biti u digitalnom obliku, veličine 4000 pixela po dužoj strani (300 dpi), u tiff ili jpeg formatu (high quality):

Nije dopušteno umetanje potpisa autora/autorice.

Fotografije kreirane uz pomoć umjetne inteligencije bit će diskvalificirane.

Svaka fotografija treba biti imenovana kako slijedi: Ime prezime_Naziv fotografije_Datum nastanka.

Prijave se šalju na e-mail adresu: fotoklubsplit@gmail.com, a svaka prijava treba sadržavati – ime prezime, adresu te umetnuti Wetransfer link s maksimalno 5 fotografija.

Rok predaje prijava je do 10. listopada 2026. godine. Prijave zaprimljene izvan roka neće biti uzete u obzir.

Fotografije koje prođu selekciju bit će izložene od 10.11. do 10.12.2026. godine u Kninskom muzeju.

O AUTORSKIM PRAVIMA

- Autor/autorica svojom prijavom potvrđuje da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na fotografiji te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

- Autor/autorica svojim sudjelovanjem potvrđuje da je suglasna i daje pravo Udruzi Biom za vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje prijavljenih fotografija na izložbi, te vremenski i prostorno neograničeno reproduciranje izloženih fotografija za potrebe promocije projekta “Mosaic of LIFE” (društvene mreže, web stranica, časopis, promotivni video materijali, medijske najave i članci te drugo) kojemu je cilj očuvanje prirode mozaičnih staništa.

- Svojim sudjelovanjem autor/autorica potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu ovog poziva moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd.

Organizatori Poziva nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na poziv za sudjelovanje te učitavanjem fotografija autor/autorica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima i selekciji fotografija te otvorenju izložbe. Prikupljeni podaci neće biti proslijeđivani trećim osobama.