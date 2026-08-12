FOTOGALERIJA Zatvorena Velebitska ulica u Splitu, policija ogradila dio prometnice: Jedno vozilo razbijeno

Čitatelji Dalmacije Danas javljaju kako je jutros za promet zatvoren dio Velebitske ulice u Splitu, između križanja s Vinkovačkom i Ulicom Brune Bušića.

Kako je vidljivo na fotografijama s mjesta događaja, na prometnici su postavljene barikade, a dio područja ograđen je policijskom trakom.

Naime, kako se doznaje, jutros oko 1 sat u Velebitskoj ulici u Splitu eksplodiralo je vozilo. Interveniralo je troje pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom. U tijeku je policijska istraga i zbog toga je prometnica zatvorena. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, samo je na vozilima nastala materijalna šteta.