Close Menu

FOTOGALERIJA Zatvorena Velebitska ulica u Splitu, policija ogradila dio prometnice: Jedno vozilo razbijeno

Na prometnici su postavljene barikade
vozilo-velebitska

Čitatelji Dalmacije Danas javljaju kako je jutros za promet zatvoren dio Velebitske ulice u Splitu, između križanja s Vinkovačkom i Ulicom Brune Bušića.

policija-velebitska-ulica 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Kako je vidljivo na fotografijama s mjesta događaja, na prometnici su postavljene barikade, a dio područja ograđen je policijskom trakom.

velebitska-nn-split 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Naime, kako se doznaje, jutros oko 1 sat u Velebitskoj ulici u Splitu eksplodiralo je vozilo. Interveniralo je troje pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom. U tijeku je policijska istraga i zbog toga je prometnica zatvorena. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, samo je na vozilima nastala materijalna šteta.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
2
Nice
1
What?
19
Laž
3
Sad
12
Mad
25