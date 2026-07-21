FOTOGALERIJA Više od 80 trkača sudjelovalo na prvoj noćnoj utrci "Noćna liska" oko Baćinskih jezera

Baćinska jezera u subotu, 18. srpnja, bila su domaćin prve noćne utrke "Noćna liska 2026.", jedinstvenog sportskog događaja koji je okupio brojne trkače iz Hrvatske i inozemstva, a organizatori utrke bili su HPD Grabovica Ploče i Turistička zajednica Grada Ploča.

Program je na plaži u Peračkom Blatu započeo već u 17 sati, kada su najmlađi sudjelovali u besplatnoj edukativnoj radionici "Želim biti planinska ptica na jedan dan". Da bi bilo još zanimljivije i poučnije, bila je postavljena i umjetna penjačka stijena za čiju su se sigurnu upotrebu brinuli pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja. Za odličnu atmosferu tijekom cijele večeri pobrinuo se DJ Tornado.

Kada je noć već počela mijenjati dan, točno u 20:40 sati označen je start prve noćne trkačke avanture oko Baćinskih jezera. Ukupno je nastupilo 87 natjecatelja iz šest država, koji su istrčali atraktivnu dionicu dugu nešto više od 9 kilometara.

Najbrži u muškoj konkurenciji bio je Tonći Borovac, koji je stazu završio za odličnih 37 minuta. U ženskoj konkurenciji slavila je Anamarija Krilić, istrčavši utrku za 45:03 minuta.

Pobjednici su osvojili knjigu, majicu, značku, pehar i besplatnu startninu za 5. PLOČE TRAIL, dok su drugoplasirane i trećeplasirane natjecatelje čekali pehar, majica, značka i besplatna startnina za PLOČE TRAIL. Svi ostali sudionici kući su ponijeli unikatnu metalnu medalju kao trajnu uspomenu na prvo izdanje utrke.

Organizatori se nadaju kako će "Noćna liska" prerasti u novu sportsku tradiciju grada Ploča i Baćinskih jezera, a uspješna prva utrka definitivno je dobar početak ove nove sportske priče.