FOTOGALERIJA Više od 70 godina fotografske tradicije u Splitu: Otvorena izložba, mladi autor osvojio prvu nagradu

Klupska izložba jedno je od najdugovječnijih događanja splitske fotografske scene. Kao i prethodnih godina, tema je bila slobodna, a autori su svoje radove prijavljivali u dvije kategorije, pojedinačnih fotografija i kolekcija.

O najboljim ostvarenjima odlučivao je stručni žiri u sastavu Vicko Vidan, fotograf i potpredsjednik Fotokluba Split, Marijo Maduna, fotograf i predsjednik Fotokluba Mostar, te Alma Štrkljević Matešan, fotografkinja, dizajnerica i multimedijalna umjetnica.

Mladi autori donose novu energiju

Na otvorenju izložbe predsjednica Fotokluba Split Ana Žanko istaknula je kako upravo sloboda izražavanja daje posebnu vrijednost ovoj dugogodišnjoj fotografskoj manifestaciji. "Slobodna tema natječaja i ove je godine omogućila raznolik izbor radova, kako u tematskom tako i u tehničkom i stilskom smislu. Različiti motivi, načini promatranja i vizualni jezici i jesu ono što ovoj izložbi daje posebnu živost, otvarajući prostor za susret različitih senzibiliteta i fotografskih iskustava", kazala je Žanko.

Posebno je naglasila sve veću prisutnost mladih fotografa. "Posebno veseli što na Klupskoj izložbi posljednjih par godina 'iskaču' neka nova, sjajna mlada lica, koja donose svježe impulse, kreativnost i drugačiji pogled na fotografiju", dodala je.

Joško Ćišić najbolji u pojedinačnoj kategoriji

Upravo je jedno od novih lica Fotokluba Split odnijelo pobjedu u pojedinačnoj kategoriji. Joško Ćišić osvojio je prvo mjesto fotografijom Brigadir, dok je za svoj drugi rad, velika gospa, dobio i pohvalu stručnog žirija. Drugo mjesto pripalo je fotografkinji Anđeli Vidić za ambijentalnu fotografiju Nesanica, dok je treću nagradu osvojio poznati avanturist i putopisac Jurica Galić Juka za rad Taste of life, nastao tijekom jednog od njegovih nedavnih putovanja.

Jurica Galić Juka slavio i u kategoriji kolekcija

Jurica Galić Juka imao je dvostruki razlog za zadovoljstvo jer je njegova fotografska serija nastala tijekom putovanja u Benin osvojila prvo mjesto u kategoriji kolekcija. Druga nagrada pripala je Igoru Bakotiću za minimalističku seriju Trajekt, dok je treće mjesto osvojila Brigita Ercegović s kolekcijom The Sun Smells Too Loud, koja kroz tople i nježne prizore evocira uspomene na ljeto.

Pohvalu stručnog žirija u kategoriji kolekcija dobio je Damir Borčić za seriju dramatičnih pejzaža Biokova.

Izložba otvorena do 13. studenoga

Svi zainteresirani izložbu mogu razgledati do 13. studenoga u radno vrijeme Galerije fotografije Fotokluba Split.

Izložba je dio Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026. godinu, koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita. Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo kako tradicija koja traje više od sedam desetljeća uspješno povezuje različite generacije fotografa i nastavlja obogaćivati kulturni život Splita.