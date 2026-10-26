FOTOGALERIJA Velika obljetnica DVD-a Klis: Četiri desetljeća hrabrosti i predanosti, najavljena nova ulaganja u vatrogastvo

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klis svečano je obilježilo 40 godina djelovanja. Proslava je održana ovog vikenda u Domu kulture Jozo Buliga, a okupila je brojne vatrogasce, predstavnike prijateljskih dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih postrojbi, članove Društva, njihove obitelji te uzvanike. Svečanost je bila prilika za prisjećanje na četiri desetljeća rada, brojne intervencije i generacije vatrogasaca koji su svojim angažmanom pridonijeli sigurnosti Klisa i okolice.

DVD Klis osnovan je 1986. godine na inicijativu tadašnje mjesne zajednice, a tijekom proslave posebna počast odana je preminulim članovima koji su ostavili neizbrisiv trag u povijesti Društva.

Vetma najavio novo vatrogasno vozilo i izgradnju doma

Načelnik Općine Klis i predsjednik DVD-a Klis Jakov Vetma istaknuo je kako je Društvo starije i od same Općine Klis te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u vatrogastvo.

"Ponosan sam na naše mlade vatrogasce koji su i ovoga ljeta pomagali na požarištima u Lokvi Rogoznici i na Braču. Često kažemo da vatrogasci idu tamo odakle se drugi povlače. No, poštovanje prema njihovoj hrabrosti ne smije ostati samo na riječima, već se mora potvrditi konkretnim ulaganjima u njihovu sigurnost, opremu i uvjete rada. Svaki euro uložen u vatrogastvo opravdan je", poručio je Vetma. Tom je prilikom najavio nabavu novog navalnog vatrogasnog vozila, projektiranje vatrogasnog doma na Klis Brdu te osnivanje vatrogasne zajednice koja će povezati DVD Klis i DVD Zagora.

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, koji je osobno nazočio osnivanju DVD-a Klis prije četiri desetljeća, prisjetio se entuzijazma tadašnjih članova koji su prepoznali potrebu organizirane zaštite svojega mjesta. Naglasio je kako je DVD Klis danas respektabilno vatrogasno društvo koje sudjeluje u intervencijama diljem Dalmacije. Pohvalio je i potporu Općine Klis, posebno njezin doprinos izgradnji Vatrogasnog centra za obuku u Vučevici. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban zahvalio je svim generacijama kliških vatrogasaca, istaknuvši njihovu važnu ulogu u zaštiti ljudi i imovine. "Dok drugi planiraju godišnje odmore, vatrogasci su u pripravnosti i brinu o našoj sigurnosti. Iza nas je zahtjevno ljeto, a pred nama su novi izazovi zbog kojih moramo nastaviti ulagati u vatrogastvo", poručio je Boban.

DVD Klis danas broji 69 članova, od kojih je 26 operativnih vatrogasaca

Zapovjednik DVD-a Klis Ivan Zolje zahvalio je Općini Klis, Splitsko-dalmatinskoj županiji, državnim institucijama i svim prijateljima Društva na dugogodišnjoj podršci. Istaknuo je kako DVD Klis danas broji 69 članova, među kojima je 26 operativnih vatrogasaca. Poseban naglasak stavlja se na uključivanje djece i mladih, kao i na daljnje opremanje i stručno usavršavanje članova. Središnji dio svečanosti bila je dodjela priznanja članovima koji su svojim dugogodišnjim radom pridonijeli razvoju Društva. Spomenice za 40 godina aktivnosti primili su Davor Barić, Miroslav Boban, Ivan Vetma i Željko Vulić.

Za 30 godina aktivnosti nagrađeni su Ivica Boban, Petar Perić i Stipe Radić, za 20 godina Miroslav Bralić i Jerko Marković, dok su spomenice za 10 godina primili Duje Boban, Jerko Mihovilović, Ante Perković, Željko Stupalo, Jakov Šerić i Vice Vetma. Zlatnim vatrogasnim medaljama nagrađeni su Ivica Boban i Joško Čaleta, srebrnima Petar Perić, Stipe Radić i Ivan Vetma, dok su brončane medalje primili Duje Boban, Miroslav Bralić, Jerko Marković, Jerko Mihovilović, Ante Perković, Željko Stupalo, Jakov Šerić i Vice Vetma. Priznanja Društva primili su Tomislav Vuka i Damir Kovač. Posebno emotivan trenutak bila je dodjela posmrtnih priznanja Anti Bobanu, Mirku Bojiću, Filipu Radiću, Dušanu Jankovu i Petru Listešu, koja su preuzeli članovi njihovih obitelji. Zahvalnice za potporu razvoju DVD-a Klis uručene su Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije i Općini Klis.

Četiri desetljeća zajedništva i služenja građanima

Svečanost je svojim nastupom uveličalo Kulturno-glazbeno društvo Mosor iz Klis Kose, čiji su članovi izveli himne i svečane marševe. Nakon službenog programa proslava je nastavljena prigodnim domjenkom i druženjem okupljenih, uz prisjećanje na brojne intervencije, izazove i zajedničke uspjehe.

Obilježavanje 40. obljetnice DVD-a Klis još je jednom podsjetilo na važnost dobrovoljnog vatrogastva i generacija ljudi koji su svoje vrijeme, znanje i hrabrost stavili u službu zaštite ljudskih života, imovine i prirode.