FOTOGALERIJA Vatrogasci izdržali još jednu tešku noć na Braču: U pomoć ponovno stigle zračne snage

Nakon još jedne teške i izazovne noći na velikom požarištu na Braču, jutros stižu povoljnije informacije. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da se stanje na terenu postupno smiruje, a u akciju gašenja ponovno su uključene i zračne snage.

“Nakon dramatične noći, jutros je situacija na požarištu povoljnija i polako se smiruje”, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Vatrogasci su tijekom noći nastavili borbu s požarom u otežanim uvjetima, pri čemu je dodatne probleme stvarao vjetar.

“Iza vatrogasaca je još jedna teška noć puna borbe s vatrom i vjetrom, a dramatični prizori s terena najbolje svjedoče o razmjerima požara”, navodi HVZ.

Jutarnji razvoj događaja donio je i novu pomoć iz zraka, koja bi trebala olakšati rad brojnim ekipama raspoređenima na požarištu.

“U gašenju ponovno pomažu i zračne snage”, poručili su.

Iako su jutarnje informacije ohrabrujuće, vatrogasci i dalje ostaju na terenu te nastavljaju sanaciju i nadzor požarišta.