Emotivnu objavu posvećenu Miji Medaku, poznatom kao Mijo Anđin iz Komina, podijelili su članovi Društva prijatelja Hajduka Ploče, podsjetivši na njegov život, navijačku odanost i pjesmu koja je postala jedan od prepoznatljivih simbola Hajduka.

"Postoje ljudi koji navijaju za Hajduka, a postoje oni kojima je Hajduk cili život. Jedan od takvih bija je naš Mijo Medak Anđin iz Komina", poručili su iz DPH Ploče.

Pjesma koja je nastala iz neizmjerne ljubavi prema Hajduku

Mijo Medak bio je mnogo više od običnog navijača. Hajduk je pratio na brojnim gostovanjima, s klubom proživljavao pobjede i poraze, a njegova ljubav prema bijelima pretočena je u stihove koji se i danas pjevaju na tribinama. U vrijeme kada su navijači na utakmice putovali brodovima "Hvar" i "Kostrena", nastajala je pjesma "Bili su bili, vrhovi planina", koja će s vremenom postati jedna od najpoznatijih hajdučkih navijačkih pjesama.

Posebno mjesto u njezinoj povijesti zauzima 1976. godina. Kako su podsjetili iz DPH Ploče, upravo su tada, na željezničkom kolodvoru u Sarajevu, Medakovu pjesmu čuli i prihvatili sami igrači Hajduka. Od toga trenutka pjesma je nastavila živjeti među navijačima, prenoseći se s generacije na generaciju, od Staroga placa do Poljuda, od doline Neretve do svih krajeva u kojima se navija za splitski klub.

"Mijo nije bija samo navijač. On je Hajduka živija"

Predstavnici DPH Ploče, Hajduka i udruge Naš Hajduk zajedničkim su polaganjem vijenaca još jednom pokazali koliko je Medakov doprinos ostao važan navijačkoj zajednici.

Iz pločanskog društva prijatelja Hajduka posebno su istaknuli njegovu skromnost i bezuvjetnu odanost klubu.

"Mijo nikad nije tražija ništa zauzvrat. Njemu je najveća nagrada bila vidit svoga Hajduka, zapivat za njega i ostat mu viran do posljednjega dana", naveli su u objavi. Njegova pjesma postala je dio hajdučke tradicije, a Medakovo ime ostalo je trajno povezano s jednim od najpoznatijih stihova koje navijači bijelih pjevaju.

"Mijo je otiša, ali njegova pisma nije"

Na kraju emotivne objave iz DPH Ploče poslali su poruku koja najbolje opisuje nasljeđe čovjeka iz Komina.

"Mijo je otiša, ali njegova pisma nije. Dok god se bude orila s tribina, dok god dica budu učila prve hajdučke pisme i dok god bude ljubavi prema biloj boji, živit će i uspomena na našega Miju."

Zahvalili su mu na svemu što je dao Hajduku, na njegovoj vjernosti i ljubavi koja nije poznavala granice. "Fala ti, Mijo, za sve šta si da Hajduku. Za tvoju ljubav, tvoju virnost i pismu koja će živit zauvik. Počivaj u miru, naš Mijo", zaključili su iz DPH Ploče.