FOTOGALERIJA Tuča poharala dio Vrgorskog polja: "Nije totalka, ali štete ima"

Veći dio Dalmacije jučer je, nakon razdoblja velikih vrućina, zahvatilo jače ljetno nevrijeme koje je donijelo nagli pad temperature, obilnu kišu, grmljavinu, ali i tuču na pojedinim područjima.

Nevrijeme je najprije zahvatilo dijelove Zagore, dolinu Neretve, vrgorski kraj i područje Vrgorskog polja, a potom se proširilo i prema širem splitskom području.

Jaka kiša i bujične poplave

Na području Splita, Kaštela, šire splitske okolice te prema Sinju padala je jaka kiša, a na pojedinim lokacijama zabilježene su i bujične poplave. Grmljavina je potrajala satima, no tijekom večeri vremenske prilike postupno su se smirile.

Danas je u većem dijelu Dalmacije ponovno zavladala velika vrućina, što još jednom pokazuje koliko nagle i izražene mogu biti ljetne promjene vremena.

Štete u vinogradima kod Vrgorca

Opasna ljetna nevremena često za sobom ostavljaju štete, osobito na poljoprivrednim površinama. Upravo se to dogodilo i na području Vrgorca, gdje je tuča zahvatila dio Vrgorskog polja.

Prema informacijama s terena, šteta nije potpuna, no posljedice su vidljive na vinovoj lozi diljem Vrgorskog polja.

"Nije ovo totalka, ali štete ima", poručuju s terena.

Kako izgleda šteta od jučerašnje tuče u Vrgorskom polju, pogledajte na fotografijama.