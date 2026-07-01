FOTOGALERIJA Tuča poharala dio Vrgorskog polja: "Nije totalka, ali štete ima"

Veći dio Dalmacije jučer je, nakon razdoblja velikih vrućina, zahvatilo jače ljetno nevrijeme koje je donijelo nagli pad temperature, obilnu kišu, grmljavinu, ali i tuču na pojedinim područjima.
Nevrijeme je najprije zahvatilo dijelove Zagore, dolinu Neretve, vrgorski kraj i područje Vrgorskog polja, a potom se proširilo i prema širem splitskom području.
Jaka kiša i bujične poplave
Na području Splita, Kaštela, šire splitske okolice te prema Sinju padala je jaka kiša, a na pojedinim lokacijama zabilježene su i bujične poplave. Grmljavina je potrajala satima, no tijekom večeri vremenske prilike postupno su se smirile.
Danas je u većem dijelu Dalmacije ponovno zavladala velika vrućina, što još jednom pokazuje koliko nagle i izražene mogu biti ljetne promjene vremena.
Štete u vinogradima kod Vrgorca
Opasna ljetna nevremena često za sobom ostavljaju štete, osobito na poljoprivrednim površinama. Upravo se to dogodilo i na području Vrgorca, gdje je tuča zahvatila dio Vrgorskog polja.
Prema informacijama s terena, šteta nije potpuna, no posljedice su vidljive na vinovoj lozi diljem Vrgorskog polja.
"Nije ovo totalka, ali štete ima", poručuju s terena.
Kako izgleda šteta od jučerašnje tuče u Vrgorskom polju, pogledajte na fotografijama.
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