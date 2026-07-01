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FOTOGALERIJA Tuča poharala dio Vrgorskog polja: "Nije totalka, ali štete ima"

Nakon velikih vrućina stiglo naglo nevrijeme

Veći dio Dalmacije jučer je, nakon razdoblja velikih vrućina, zahvatilo jače ljetno nevrijeme koje je donijelo nagli pad temperature, obilnu kišu, grmljavinu, ali i tuču na pojedinim područjima.

Nevrijeme je najprije zahvatilo dijelove Zagore, dolinu Neretve, vrgorski kraj i područje Vrgorskog polja, a potom se proširilo i prema širem splitskom području.

Jaka kiša i bujične poplave

Na području Splita, Kaštela, šire splitske okolice te prema Sinju padala je jaka kiša, a na pojedinim lokacijama zabilježene su i bujične poplave. Grmljavina je potrajala satima, no tijekom večeri vremenske prilike postupno su se smirile.

Danas je u većem dijelu Dalmacije ponovno zavladala velika vrućina, što još jednom pokazuje koliko nagle i izražene mogu biti ljetne promjene vremena.

Štete u vinogradima kod Vrgorca

Opasna ljetna nevremena često za sobom ostavljaju štete, osobito na poljoprivrednim površinama. Upravo se to dogodilo i na području Vrgorca, gdje je tuča zahvatila dio Vrgorskog polja.

Prema informacijama s terena, šteta nije potpuna, no posljedice su vidljive na vinovoj lozi diljem Vrgorskog polja.

"Nije ovo totalka, ali štete ima", poručuju s terena.

Kako izgleda šteta od jučerašnje tuče u Vrgorskom polju, pogledajte na fotografijama.

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