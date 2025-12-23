FOTOGALERIJA Trogirski gradonačelnik Ante Bilić upriličio blagdanski domjenak u "Kantun kulture"

Gradonačelnik Ante Bilić tradicionalno je i ove godine, u povodu božićno-novogodišnjih blagdana, upriličio blagdanski domjenak. U edukacijsko-kulturnom centru "Kantun kulture" danas su se okupili predstavnici gradskih ustanova i društava, oni iz političkog, javnog, kulturnog, sportskog i društvenog života grada te državnih i županijskih službi koje djeluju u Trogiru, kao i Crkve.

Uz ugodno druženje te još ugodniju atmosferu razgovaralo se o svim temama, kako poslovnim tako i onim privatnim. Svi su imali iste želje da im iduća 2026. godina protekne u miru i zadovoljstvu, s puno zdravlja i uspjeha.

Nazočnima se obratio gradonačelnik Ante Bilić, poželjevši im sve najbolje za predstojeće blagdane, i u poslovnom te privatnom životu. Uz gradonačelnika, domjenku su bili nazočni njegov zamjenik Viktor Novak i predsjednik Gradskog vijeća Toni Zulim, javlja Gradski radio Trogir.

Svatko od sudionika dobio je prigodni poklon s porukom: "Sretan i blagoslovljen Božić te uspješna i zdrava nova 2026. godina!", s buteljom autohtonog vina, neizostavnom trogirskom slasticom rafiolima te kalendar u obliku slikovnice "Ca je covik", nastao u sklopu projekta O.Š. Majstora Radovana.