FOTOGALERIJA Tradicija i običaji Dalmacije i Mađarske oduševili Kaštelane. Održana 17. Županijska smotra folklora

Ovogodišnja 17. Županijska smotra folklora u Kaštelima održava se uz generalno pokroviteljstvo Splitsko-dalmatinske županije, a organizira se u suradnji s Udrugom „Šušur“ i Turističkom zajednicom grada Kaštela, u sklopu 17. manifestacije „Nostalgija“ – Dana tradicije s eko-etno sajmom i sajmom hrvatskih otočnih proizvoda.

Na autentičnoj pozornici novskog brca koja je prekrasna kulisa za predstavljanje kulturne baštine nastupilo je 11 KUD-ova iz cijele županije.

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Posjetitelji su tako imali priliku uživati u bogatom programu koji uključuje plesove otoka Brača i Korčule, sinjsko i cetinsko kolo, tradicijske napjeve i plesove Imotske krajine, Poljica, Bitelića, Lećevice, Ogorja, Trogira i Kaštela, a predstavit će ih kulturno-umjetnička društva koja ove godine dolaze iz Kaštela, Trogira, Solina, Hrvaca, Gata, Bitelića, Ogorja, Lećevice, Zmijavaca i Dicma.

U ovoj vrućoj lipanjskoj večeri, dok se traži osvježenje bilo kojeg oblika, članovi kulturno umjetničkih društava počastili su okupljene starim kaštelanski plesovima, ojkavicom, treskavicom, pjesmom i kolom Imotske krajine, plesovima otoka Brača i Cetinskim kolom, trogirskom kvadriljom te sinjskim i gatskim kolom.

Poseban međunarodni pečat ovogodišnjoj smotri dao je nastup Kulturno-umjetničkog društva „Tanac“ iz Pečuha u Mađarskoj, koje se predstavilo pjesmom i plesom tamošnjih Hrvata. Njihov dolazak dio je programa manifestacije „Dani mađarskih Hrvata u Splitsko-dalmatinskoj županiji“ koje organizira Hrvatska matica iseljenika, Podružnica Split s brojnim partnerima, a čime se dodatno potvrđuje važnost povezivanja hrvatskih zajednica izvan domovine s njihovim kulturnim korijenima.

Na pozornici u Kaštel Novom nastupilo je 302 izvođača, koji svojim radom i predanošću tijekom cijele godine njeguju i čuvaju bogatu tradicijsku baštinu svojih sredina.